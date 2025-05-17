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婚育宅救生育率？四寶爸估價師搖頭：這招才有效

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

4月新生兒人數剩8千多，寫下有史以來最低紀錄。為鼓勵年輕人結婚生子，行政院長卓榮泰近日表示將推出「婚育宅」，住在青年住宅或社會住宅的單身民眾，一旦結婚、生小孩，租金補貼再加碼，生一胎加50%、再生一胎再加碼50%。

此一政策引發網友不少討論，有人支持，也有人不認同。有四個小孩的高源不動產估價師陳碧源則直言，行政院這種「婚育宅」租金補貼，只是給一點小恩大惠，「租期一到還不是被趕出去，完全吸引不了年輕人生育」。

他表示，政府針對住在青年住宅或社會住宅的民眾，加碼給租金補助，還不如直接推20年到40年期社宅，國人夫妻生一胎可以免排隊優先入住2房型公寓，保證租約20年且租金半價（不含管理費及水電費）。

如果夫妻生二胎可以可排隊優先入住3房型公寓，保證租約20年，而且租金全免（不含管理費及水電費）。

至於夫妻生三胎以上，則可以免排隊優先入住3房～4房型公寓，保證租約40年且租金全免（不含管理費及水電費）。

他表示，年輕人並不排斥社會住宅，不少人甚至很想住進社會住宅，因為可以不用當屋奴。只是現在社會住宅很難抽，而且最長3年為一期，若申請續租中籤，最長也只有六年，房子沒著落，因此不願生，不敢生。

如果內政部騰出一大部分社會住宅或青年住宅，提供給願意生小孩的年輕人長期入住，這樣就有吸引力，才能得到一定效果。

社會住宅 租金補貼

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