邁入非核家園 核廢選址立法、社會溝通挑戰才剛開始

核三廠2號機將在18日凌晨停機，屆時台灣正式進入「非核家園」，無論未來核電續用與否，都須正視核廢料問題，雖然室外乾貯設施卡關問題已解套，但終究得找到最終處置場，選址立法、社會溝通挑戰才正要開始。

高階核廢料（用過燃料棒）處理流程可分為近、中、遠程，近程是指放在燃料池降溫，中期會移至乾貯設施，遠程則是要找到地表下的最終處置場址。

然而，光是乾貯設施使用就面臨一波三折，首先，核一廠室外乾貯設施早在10多年前便已完工，但因新北市政府遲未核發水保計畫完工證明，直到今年5月才正式啟用；核二廠室外乾貯設施也因地方卡關，導致1號機因燃料池滿，不得已提早半年除役，去年底總算正式開工，預計116年可取得運轉執照。

有室外乾貯還不夠，核電廠除役仍須興建室內乾貯設施，才能將營運期間所有燃料全數退出。據透露，核一、二廠室內乾貯設施案近日因廠商不足3家而流標，將繼續招標；核三廠室內乾貯設施案預計今年展開招標，決標後預計5至6年完工。

核三廠則因反應器形式不同，燃料池空間足夠，未來只須建置室內乾貯設施。

至於乾貯設施能放多久，根據「放射性物料管理法」，核安會核發運轉執照最長40年，若期滿要繼續使用，可於2年前申請換發執照。國外也有類似做法，例如美國首座乾貯設施運轉執照一開始是20年，後來到期換照時，美國核管會（NRC）再多給40年，代表至少可以運作60年。

相關人士指出，換言之，只要乾貯設施安全性都能確保，可以長年運營，目前也有許多國家即便還沒找到最終處置場，都持續使用核電。

核安會官員表示，若國內未來3個室內乾貯都能順利推動，應就沒有「中期暫存計畫」推動必要性。

不過，乾貯設施畢竟只是過渡期，為讓核廢最終長眠處選址不再原地踏步，經濟部已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，預計年底將選址條例草案送請行政院審查。核安會官員不諱言，須視立法進度，照目前來看，恐怕難以在2028年達到選出候選場址階段目標。

國內用過核子燃料最終處置計畫分5階段，包含潛在處置母岩特性調查與評估（2005-2017年）；候選場址評選與核定（2018-2028年）；場址詳細調查與試驗（2029-2038年）；處置場設計與安全分析評估（2039-2044年）；處置場建造（2045-2055年）。