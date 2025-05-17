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美關稅恐造成斷鏈風險

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院副院長鄭麗君昨（16）日指出，台美關稅談判進度，我方規劃「談判路徑圖」希望從「促進雙邊貿易平衡」到「建立互利互惠的經貿體系」，再進一步「發展台美高科技戰略夥伴關係」，為雙方產業創造機會，促進台美互利共榮。

鄭麗君昨日出席行政院執政周年記者會時，對外說明我國對美關稅談判進展。她提到，如果美方對我相關產業再加徵關稅，反而會弱化我國產業赴美布局的能力，增加供應鏈斷鏈的風險。

她在會上證實，政委楊珍妮出席APEC貿易部長會議期間，15日已與美國貿易代表葛里爾進行雙邊會談，表達期待近期再持續展開磋商。行政院經貿辦隨即發布新聞稿表示，台美代表雙邊會談，氣氛友好融洽；也達成繼續諮商，為彼此產業與經濟發展帶來更多機會。

鄭麗君指出，談判小組的基本立場就是「全力維護國家及產業利益，守護國民健康及糧食安全等原則」，在此前提下，目標只有一個，就是與美方談出最好的結果，希望下降關稅，也希望「化挑戰為機會」，創造對產業發展更有利的國際布局。

布局 鄭麗君 關稅

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