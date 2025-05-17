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龔明鑫：預算通過 GDP可保3

經濟日報／ 記者余弦妙、編譯劉忠勇／綜合報導

行政院秘書長龔明鑫昨（16）日指出，國際愈動盪，台灣的經濟表現愈好，從目前的數據統計來看，如果特別條例與預算能順利，我國今年經濟成長率達到3%以上沒問題，此外出口規模也有望刷新紀錄達到5,500億美元。

看好台灣經濟表現，高盛最新研究報告也上修台灣今年經濟成長預測，由3.3%調高至3.5%，反映美國關稅風險減輕。

內閣團隊就任滿周年，行政院長卓榮泰率領副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫與政務委員舉行媒體茶敘。

龔明鑫表示，從過去美中貿易戰跟COVID-19，到現在都是如此，如果落實特別條例，相信全年經濟成長率可以超過3%。龔明鑫認為，台灣今年經濟成長表現，預估還是（四小龍）最好。

經濟成長率 高盛 龔明鑫

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