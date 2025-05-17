卓內閣周年 喊「1+7」重點工作…期許團隊當引水人

卓內閣就職將滿周年，行政院長卓榮泰昨（16）日與媒體茶敘，揭示五大行動、20項進行式，公布「1+7」未來重點工作。他期許內閣團隊當港口引水人，讓國人能追逐夢想快樂出航。

卓揆與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政務委員共同舉行媒體茶敘，針對未來施政目標，卓榮泰羅列「1+7」重點工作，包括「1」是運動部將於9月9日掛牌；「+7」則包括推動「六大區域產業及生活圈」計畫，實現「均衡台灣」理念；積極推動「亞洲資產管理中心」計畫，創建具台灣特色的個人投資儲蓄專戶－台版TISA帳戶以及推動「兆元投資國家發展方案」；加速全面發展半導體、無人機及智慧機器人產業；推動「長照3.0」；推動婚育宅政策，加碼補助租金補貼，解決少子女化問題；具體落實國安17項策略；落實穩定供電能源政策，持續朝「減碳先行、目標淨零」方向邁進。

卓內閣未來1+7重點工作

卓榮泰期勉內閣團隊扮演港口「引水人」角色，不怕浪有多高，都能引領大小船舶安全進港及離港，也讓所有高科技產業、中小微企業、長者、年輕人及幼兒們，都能在正確方向的指引下，安心生活、健康發展、追逐夢想。同時，也呼籲朝野團結合作，讓社會穩健、國家強大，也讓世界擁抱台灣。

卓揆也說明一年來政府的五大行動與20項正在進行式等施政成果。在經濟面，行政院去年成立「行政院經濟發展委員會」，今年也編列116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將以「三策略、三配套、一窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型、擴大通路發展，四年內將輔導47.8萬家中小微企業，以穩定及加強其體質，壯大台灣產業根基。

對於國際情勢，卓榮泰表示，因應國際經貿局勢劇烈變動，行政院已提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，希望立法院能儘速審議通過。