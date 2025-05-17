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中信估全球經濟 衰退0.3至1個百分點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國總統川普對等關稅，究竟會對全球經濟帶來多大的影響？中信金控內部推演三種情境評估，最可能發生的情境，是關稅稅率百分之十起跳，各國再另外加徵百分之十五左右不等的稅率，但這恐怕將使得全球經濟成長率下降百分之○點五。

中信金總經理高麗雪說昨日出席法說會時指出，除了上述情境，還有另兩種情境。最嚴峻的情境，則是按照川普四月初發布的對等關稅原版執行，全球經濟成長率將因此下降超過百分之一；而影響最輕微的情境則是稅率百分之十，經濟成長率下降百分之○點三。

聯準會今年是否降息，高麗雪指出，內部認為，最快第三季才降息、今年最多降三碼，主要在於聯準會認為當前就業市場仍健康，擔心之處在於通膨升溫，因此傾向維持現狀。因此，後續必須關注就業市場變化，倘若失業率上升，降息可能性就更大。

高麗雪也指出，已清查銀行內部的投資部位和授信部位，已確認對目前銀行授信沒有立即影響。

至於近期股匯市大震盪、加上未來聯準會有可能降息，恐對台壽帶來影響。高麗雪說明，台壽的投資以固定收益為主，因此，降息影響不顯著，台壽股票投資亦以穩定息收作為主要投資方向，資本利得只是輔助角色，四月初雖受影響，但目前的未實現損失、ＲＢＣ（資本適足率）都還在可承受範圍，會隨時動態調整部位。

外界關注中信銀大陸曝險水位變化，對此，中信金總經理高麗雪今日指出，三月底大陸曝險已從去年底的百分之五十八點九再降至百分之五十六點八，曝險水位則從一九九四億元降至一九二三億元。

高麗雪指出，由於二○二三年以來大陸經濟即有下行風險，因此中信銀現階段不以擴張，而是以穩控資產品質為準，並以優勢策略產業，或有跨境需求的台企或陸企作為目標客群，相較其他同業的業務模式有差異化優勢。

海外布局方面，中信銀觀察，有很多企業正在為供應鏈移轉作準備，中信銀也將協助企業、在基地移轉上扮演重要角色，今年除了美國、越南的拓點，中信銀也將在福岡設立出張所，已獲董事會通過，將向金管會遞件。

中信金 對等關稅 川普

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