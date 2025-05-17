美中關稅角力 徐旭東盼轉機

全球總經情勢詭譎多變，面對美中關稅角力變化，遠東集團董事長徐旭東期待雙方談判轉機帶來正向發展；展望今年全年發展，ＡＩ（人工智慧）仍是全球焦點，科技大廠緯創、環球晶均積極布局美洲市場，不過，整體矽晶圓需求，仍將受地緣政治與經濟環境變化影響。

美國總統川普四月提出對等關稅，對全球經貿、金融市場都帶來相當大影響。遠東集團旗下的遠傳電信昨日舉行股東會，徐旭東受訪時指出，「世界變化太大，我們只能跟著世界腳步前行，但轉述朋友的意見，朋友認為世界變數多，會促使企業升級五Ｇ、加速轉型。」國際局勢變化很快，關稅戰沒有人是贏家，近期美中談判有出現轉機，他期待往正面方向發展，只要有流動，就能帶動經濟成長。

而從科技產業的角度來看，無論美、中關稅政策最後如何發展，ＡＩ仍舊是今年產業的主旋律。

緯創昨日舉行股東會，董事長林憲銘指出，美國政府今年推出關稅政策所帶來的衝擊，遠比過去更複雜，導致企業經營面臨很大的壓力，大家神經都繃得很緊。

林憲銘認為，過去的自由貿易體制受到很大挑戰，企業不能只以經貿角度來思考，要將國際之間的地緣政治、國家安全議題納入考量，一定會對營運造成額外的負擔，但台灣本身的市場不夠大，台灣企業要永續經營一定得靠國際市場，要擬出一套能因應長期衝擊的對策。

受到美國總統川普政府關稅政策影響，客戶紛紛提前拉貨。林憲銘指出，ＡＩ伺服器相關產品還是必需品，只是客戶怎麼分配交貨時程，現在看起來大家都希望第一季、第二季多交一些，第三季再評估關稅狀況。而緯創在美國與墨西哥等地都有布局，可稍微減緩客戶快速交貨的壓力，雖不期望客戶下半年需求會像九十天豁免期內這麼多，但相信下半年需求仍存在。

另一家在美國積極布局的科技大廠則是矽晶圓大廠環球晶。環球晶美國德州謝爾曼市新廠ＧＷＡ昨日舉行開幕典禮，董事長徐秀蘭表示，因為客戶對於美國產能需求殷切，ＧＷＡ有意擴大營運規模，將加碼投資四十億美元，使總投資額達到七十五億美元。

對於市場最新展望，徐秀蘭直言點出，現在除了ＡＩ穩定強勁外，其他客戶都相對謹慎，惟長期來說，方向和趨勢是正向的，僅短期還看不清，因為尚需觀察包括關稅議題、俄烏戰爭真正結束等，之後就可望漸入佳境。

此外，ＡＩ需求雖強勁，但整體矽晶圓需求仍受到地緣政治與經濟環境變化影響，因此可以觀察到客戶對下半年相對保守，對於產業走勢仍須密切觀察。