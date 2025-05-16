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節能服務業獎勵要點出爐 成效三級距獎勵最高每度電4元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部16日公告「節能服務業獎勵要點」，透過累進獎勵機制及AI智慧能源管理加碼誘因，鼓勵ESCO業者投入大型節能專案。圖／聯合報系資料照片
經濟部16日公告「節能服務業獎勵要點」，透過累進獎勵機制及AI智慧能源管理加碼誘因，鼓勵ESCO業者投入大型節能專案。圖／聯合報系資料照片

經濟部16日公告「節能服務業獎勵要點」，鼓勵ESCO（節能服務業）業者，依ESCO業者提供服務所創造的節電成效，採用三段式級距設計獎勵金額，節電量超過110萬度至350萬度部分，每度獎勵2元；超過350萬度至700萬度部分，每度獎勵3元；超過700萬度部分，每度獎勵4元。

經濟部能源署表示，「節能服務業獎勵要點」透過累進獎勵機制及AI（人工智慧）智慧能源管理加碼誘因，鼓勵ESCO業者投入大型、技術門檻較複雜的節能專案，以擴大我國節能減碳效益，落實深度節能政策目標。

經濟部表示，ESCO業者是以科學計量方法協助企業進行節能改善，並提供節電效果及財務分析，以具成本效益方式落實節能，是政府推動深度節能重要夥伴。

除了依據創造的節電成效，採三段式級距設計獎勵金之外，此次計畫針對導入能源管理系統（EMIS）的節電範疇也提供獎金，每節省1度電再加碼獎勵1元，以鼓勵ESCO業者協助企業投入AI智慧能源管理，提升節能成效。舉例更換馬達，節電100萬度，若有裝設能源管理系統，就可獲得每1度電1元的獎勵金。

能源署說明，每家ESCO業者最高獎勵金額以1億元為上限，預計投入獎勵金總額9.5億元，可望帶動約5.9億度的節電量。受理申請期間、申請方式及節電專案要件等事宜，將另行公告。

減碳 節電 經濟部

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