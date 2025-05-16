科學園區通過七件投資案總額近30億元 「這公司」投資14億元

國科會科學園區審議會第24次會議16日召開，會中通過七件投資案，其中二件不公開，投資總額達新台幣29.4億元。同時，還有七件增資案，合計增資44.55億元。

國科會指出，有公開的五件核准投資案，包括精密機械的大氣電漿股份有限公司；光電的華信光電科技股份有限公司；生物技術的先進材股份有限公司中科分公司、連橫生技股份有限公司、高材生醫股份有限公司等。

其中，華信光電科技股份有限公司為七件投資案金額最大者、達14億元，將進駐新竹科學園區的龍潭園區，預計三年內創造超過15億元產值與百名以上高階技術就業機會，進一步推動台灣光電產業升級，打造具全球影響力的雷射技術中心，實現科技自主與產業躍升的雙重目標，並將建構智慧化、自動化的高階生產基地，強化本土供應鏈整合及高端人才聚集。

國科會表示，華信光電科技為高效能紅光與近紅外光雷射、雷射微系統模組及光通訊雷射產品代工。

國科會還提到，華信光電深耕高功率雷射二極體領域，具備從磊晶、晶粒製程、封裝測試至模組開發的垂直整合能力，技術應用涵蓋車用LiDAR、醫療雷射、5G通訊與工業製造等高階市場，且同時擁有多項自主專利，並與國際大廠建立穩定合作關係，具備強大國際競爭力。