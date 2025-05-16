熱錢再來襲！央行築堤防 新台幣盤中升值逾1角、尾盤縮成1.7分
熱錢再度來襲，推升新台幣匯率16日盤中強升逾1角，最高升抵30.088元、逼近30元整數大關；中央銀行嚴陣以待，除盤中頻頻買匯外，也要求銀行定期回報客戶的大額賣匯交易，尾盤則是按慣例進場作價，將一度狂升逾1角的匯價拉回至1.7分後，以30.172元報收。
匯銀主管指出，外資與出口商一同拋匯，央行則與進口商買進美元，匯市今天交易熱滾滾，再度爆出20.18億美元的成交巨量。5月以來，新台幣匯率累計狂升1.845元，升幅高達6.11%。
匯銀主管指出，熱錢滾滾入台，激勵國內股匯雙漲，但因外資連11日買超台股，激勵台股今天大漲逾百點，若外資匯入是為了台股而非炒匯，央行就不會強加阻攔。
匯銀主管坦言，市場對新台幣匯率一直存有升值預期，主要原因就是美國正與各國進行貿易談判，外界憂心，匯率政策很可能成為談判籌碼之一。
央行統計顯示，美元指數今天下挫0.18%，主要亞幣全數對美元升值，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元上漲0.57%，日圓匯率升值0.44%，星元與人民幣匯率升幅分別為0.2%與0.16%，新台幣匯率僅微幅升值0.06%。
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