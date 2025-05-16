快訊

黃仁勳、魏哲家在「這」共進晚餐 台積電高層大陣仗參與

機場造型不一般！黃仁勳手戴近4000萬名表 素雅黑T上看兩萬

熱錢再來襲！央行築堤防 新台幣盤中升值逾1角、尾盤縮成1.7分

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值2.83角。圖／聯合報系資料照片
央行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值2.83角。圖／聯合報系資料照片

熱錢再度來襲，推升新台幣匯率16日盤中強升逾1角，最高升抵30.088元、逼近30元整數大關；中央銀行嚴陣以待，除盤中頻頻買匯外，也要求銀行定期回報客戶的大額賣匯交易，尾盤則是按慣例進場作價，將一度狂升逾1角的匯價拉回至1.7分後，以30.172元報收。

央行統計顯示，新台幣匯率連三升，累計升值2.83角。

匯銀主管指出，外資與出口商一同拋匯，央行則與進口商買進美元，匯市今天交易熱滾滾，再度爆出20.18億美元的成交巨量。5月以來，新台幣匯率累計狂升1.845元，升幅高達6.11%。

匯銀主管指出，熱錢滾滾入台，激勵國內股匯雙漲，但因外資連11日買超台股，激勵台股今天大漲逾百點，若外資匯入是為了台股而非炒匯，央行就不會強加阻攔。

匯銀主管坦言，市場對新台幣匯率一直存有升值預期，主要原因就是美國正與各國進行貿易談判，外界憂心，匯率政策很可能成為談判籌碼之一。

央行統計顯示，美元指數今天下挫0.18%，主要亞幣全數對美元升值，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元上漲0.57%，日圓匯率升值0.44%，星元與人民幣匯率升幅分別為0.2%與0.16%，新台幣匯率僅微幅升值0.06%。

台幣匯率 央行 新台幣

延伸閱讀

外資買超157億、連11買 爆買這幾檔金融股及貨櫃三雄

台股周漲4.44%連4紅 3大權值超車大盤、散熱奪漲幅王

台股上漲113點收21,843點 台積電上揚5元收998元

台股驚驚漲！畢業停損心態崩了 獲利吐光還倒賠不敢進場

相關新聞

熱錢再來襲！央行築堤防 新台幣盤中升值逾1角、尾盤縮成1.7分

熱錢再度來襲，推升新台幣匯率16日盤中強升逾1角，最高升抵30.088元、逼近30元整數大關；中央銀行嚴陣以待，除盤中頻...

經濟部公告 ESCO 獎勵機制再擴大 每家業者最高獎勵一億元

經濟部16日公告「節能服務業獎勵要點」，能源署說明，每家ESCO業者最高獎勵金額以一億元為上限，預計投入獎勵金總額9.5...

4月人民幣存款餘額終止連4降 對等關稅衝擊待觀察

中央銀行今天公布4月人民幣存款餘額1127.25億元，終止連4降，央行官員分析，尚未看出對等關稅的影響，不過中國經濟基本...

升值預期發酵亞幣齊步走 新台幣連3升收30.172元

美國對等關稅談判持續，亞幣升值預期發酵，相繼展開猛烈升勢，新台幣也跟上腳步，盤中一度突破30.1元，不過央行出手將匯價壓...

龔明鑫：出口截至四月成長20% 今年有望達5,500億美元

行政院秘書長龔明鑫16日指出，國際越動盪，台灣的經濟表現越好，從目前的數據統計來看，如果特別條例與預算能順利，我國今年經...

美國關稅影響 我再增16家製造業減班休息 影響400多名勞工

勞動部今公布最新減班休息數據，本期實施減班休息的事業單位148家，人數2664人，相較上期增加17家、398人。勞動部官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。