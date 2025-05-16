經濟部公告 ESCO 獎勵機制再擴大 每家業者最高獎勵一億元

經濟部16日公告「節能服務業獎勵要點」，能源署說明，每家ESCO業者最高獎勵金額以一億元為上限，預計投入獎勵金總額9.5億元，可望帶動約5.9億度的節電量。詳細受理申請期間、申請方式及節電專案要件等事宜，將另行公告。

經濟部表示，本次獎勵對象為ESCO（節能服務業）業者，依ESCO業者提供服務所創造的節電成效，採用三段式級距設計獎勵金額：節電量超過110萬度至350萬度部分，每度獎勵2元；超過350萬度至700萬度部分，每度獎勵3元；超過700萬度部分，每度獎勵4元。

此外，為鼓勵ESCO協助企業投入AI智慧能源管理，提升節電成效，本次計畫針對導入能源管理系統(EMIS)的節電範疇，每節省1度電再加碼獎勵1元。

能源署表示，此次公告「節能服務業獎勵要點」主要是透過累進獎勵機制及AI智慧能源管理加碼誘因，鼓勵節能ESCO業者投入大型、技術門檻較複雜的節能專案，以擴大我國節能減碳效益，落實深度節能政策目標。

能源署指出，自2024年推動深度節能以來，截至今年5月，累計節電已達63億度電，相當於林口電廠2號燃煤機組2024年發電量，或可供超過151.7萬戶家庭一整年用電量(相當於全國11%家庭用戶年用電量)。其中企業在能源轉型中扮演關鍵角色，為加速公民營企業落實節電，經濟部以ESCO為推動重點，除設立50億元ESCO專案貸款信保機制，以及提高能源大用戶（契約用電容量超過1萬kW）節電目標為1.5%外，並透過本次獎勵計畫加強財務誘因，帶動更多企業落實節能行動。

能源署並強調，透過本獎勵機制引導ESCO業者擴大節能服務量能，不僅可協助產業能源使用效率，更能加速我國節能減碳進程，實現產業綠色轉型目標，同時創造經濟、環保雙贏。