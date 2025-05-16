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4月人民幣存款餘額終止連4降 對等關稅衝擊待觀察

中央社／ 台北16日電
中央銀行今天公布4月人民幣存款餘額1127.25億元，終止連4降。示意圖。(路透)
中央銀行今天公布4月人民幣存款餘額1127.25億元，終止連4降。示意圖。(路透)

中央銀行今天公布4月人民幣存款餘額1127.25億元，終止連4降，央行官員分析，尚未看出對等關稅的影響，不過中國經濟基本面不佳，加上外在局勢動盪，多少影響一般民眾的信心，散戶減持人民幣趨勢不變。

央行統計4月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額月增30.98億元，增至829.93億元，國際金融業務分行（OBU）減少13.48億元，降至297.32億元；存款餘額合計為1127.25億元，增加17.5億元，終止連4降。

央行官員說明，DBU較3月成長，主因是法人客戶回收投資於國外的長期債票券，不過數據看不出是打算減持人民幣部位，還是收回後再投資，加上變動金額不大，難以斷定是否與美國總統川普4月宣布對等關稅有關，可能要拉長觀察時間。

央行官員接著指出，散戶減持人民幣存款的趨勢不變，4月還是下滑，雖然每個人對投資理財想法不同，但中國經濟基本面疲弱，加上對等關稅增添不確定性，確實可能影響投資人信心。

央行提供今日最新人民幣專案利率，1個月以永豐銀的4.7%最佳，3個月是陽信銀行的1.5%，6個月是永豐銀行的1.6%，1年期則以陽信銀行的1.65%最佳。

央行官員指出，1個月期最優方案雖然利率突破4%，但須綁特定條件；儘管美國聯準會先前已降息，美元利率仍居高，國銀美元優利定存3、4%起跳，和人民幣相比，更具吸引力。

人民幣 央行

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