升值預期發酵亞幣齊步走 新台幣連3升收30.172元

美國對等關稅談判持續，亞幣升值預期發酵，相繼展開猛烈升勢，新台幣也跟上腳步，盤中一度突破30.1元，不過央行出手將匯價壓回，今天收盤收30.172元，小升1.7分，匯價連3日走揚，台北及元太外匯市場總成交金額20.18億美元。

美中貿易戰暫緩的樂觀情緒逐漸消退，台股關注下週登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台現身；台股終場加權指數收21843.69點，上漲113.44點，收復21800點。

台股重拾上攻動能，吸引熱錢持續流入，外資已經連11個交易日買超，今天買超金額157.13億元。

新台幣匯率在美元走弱、台股勁揚、亞幣連袂走升等因素助攻下，今天以30.17元開盤後，延續升值步調，早盤突破30.1元，最高升抵30.088元。

外匯交易員分析，亞幣全面走揚，加上外資偏匯入，讓新台幣緩步靠向30元大關，而出口商眼見新台幣穩步走升，「掛單價位一天比一天往下」。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.18%，亞幣全面走升，新台幣微升0.06%，人民幣升值0.16%，日圓續彈0.44%，韓元勁揚0.57%。

外匯交易員指出，美國對等關稅談判持續中，亞洲國家多對美國呈現順差，加上先前傳出美國談判過程涉及匯率，導致亞幣升值預期增溫，除了日圓率先展開強勁升勢，5月初新台幣匯率狂飆，近日則是韓元強彈；美元走弱加上市場升值預期，新台幣因而跟進亞幣漲勢。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.36角或0.45%，週線連7升；5月以來更已升值1.845元。

央行總裁楊金龍日前公開表示，對於5月初新台幣猛烈狂升，會「記取教訓」。外匯交易員表示，這幾天確實聽聞央行打電話關切美元賣單的情況，而且今天有感覺央行防守力道略強一些，盤中持續提供流動性，尾盤也調節表態，宣示「可以升，但不能升太急」的態度。

外匯交易員認為，這波氛圍不同於5月初，當時市場確實有恐慌、失序的狀況，現在是亞幣連袂走升，帶動新台幣同步升值，接下來應該會緩步靠向30元整數大關。