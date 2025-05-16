嚴防大陸貨洗產地 國發基金要求直投事業簽切結

美國總統川普關稅戰開打，為了防範大陸產品繞經台灣「洗產地」，國發基金在立委要求下，於4月上旬發函給直投事業，調查有無洗產地情形。國發基金16日表示，調查結果顯示所有公司均無洗產地情況，也已切結未來不會洗產地。

國發基金官員指出，國發基金直接投資的70家事業中，扣除與創投、管顧公司等與製造生產無關的類型，剩餘62家公司均表示過去沒有洗產地情況，也簽切結未來不會發生洗產地。

至於國發基金投資事業有無受關稅衝擊？國發基金官員表示，國發基金投資類型偏重新創，與受關稅影響的產業直接關連性不高，截至目前被投資公司受對等關稅衝擊有限。