台康生技乳癌相似藥 遞哈薩克第三期臨床試驗計畫書
台康生技（6589）16日發布重訊表示，公司向哈薩克醫療衛生主管機關遞交研發中產品EG1206A(pertuzumab生物相似藥)第三期臨床試驗計畫書。
台康生技表示，美國食品藥物管理局（USFDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理局(TFDA)，同意進行第三期臨床試驗。本公司向哈薩克醫療衛生主管機關遞交研發中產品EG1206A(pertuzumab生物相似藥)第三期臨床試驗計畫書
台康生技也表示，本公司EG1206A產品完成人體第三期臨床試驗後，將向法規單位提出藥品查驗登記審查申請。
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