APEC 貿易部長會議落幕 持續爭取成員支持我加入 CPTPP

APEC 貿易部長會議於 5 月 15 日至 16 日在韓國濟州舉行，行政院經貿辦指出，此次 APEC 主辦國韓國將主題訂為「連結、創新、繁榮」，台灣將與 APEC 成員攜手努力改善多邊貿易體制，並透過數位與淨零雙軸轉型共同邁向永續繁榮，彰顯台灣是可信賴且不可或缺的貿易夥伴。此外，我國亦與美國舉行雙邊會談，就目前雙邊談判進展交換意見，並分享對深化台美經貿合作的期盼。

行政院經貿辦制出，我國代表團團長行政院政務委員暨經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮偕外交部國際組織司長孫儉元、駐韓國代表處大使梁光中、經濟部及行政院經貿談判辦公室同仁與會。我國期盼全體 APEC成員，應共同面對數位轉型、全球環境變遷、多邊貿易體制功能不彰帶來的挑戰與不確定性，展現解決問題之政治意願，以對亞太區域繁榮做出貢獻。

今年 APEC 主辦國韓國將主題訂為「連結、創新、繁榮」 。會員分別就多邊經貿體制面臨之挑戰、AI 創新對貿易之好處及風險，及如何支持永續供應鏈發展分享經驗。針對本次會議主題之討論情形，包括：

1. 多邊貿易體制挑戰方面，包括我國在內均重申 WTO 改革之必要性及急迫性，並支持推進爭端解決機制改革及延長電子傳輸關稅暫免決議，促成 WTO 第 14 屆部長會議達成具體成果，以提升WTO 在應對全球不確定性的能力。我國呼籲應聚焦改革 WTO 在監督與透明度、談判及爭端解決之三大核心功能，同時須確保各國產業補貼政策不會損及多邊貿易體系。 2. 針對 AI 創新，包括我國在內均支持運用 AI 促進貿易便捷，及加強討論跨境資料流通、智慧財產權保護及資訊安全等 AI 治理所帶來的挑戰。我國則分享運用 AI 科技以便利通關、促進貨物查驗效率之作法，並說明我正全力推動AI 、半導體等五大信賴產業，以創新驅動產業發展。 3. 關於永續供應鏈，包括我國在內之多數會員強調區域合作對建立具韌性且永續的供應鏈系統至為重要，面對當前氣候變遷、疫情蔓延等全球事件衍生的永續性議題挑戰，公私部門應協力合作，才能達到有意義的綠色經濟轉型。我國另點出，綠色轉型與永續發展是長遠繁榮的基石，將穩健執行碳定價措施、協助企業低碳轉型，以及推動循環經濟與產業國際化，打造台灣的綠色品牌，善用金融市場影響力，驅動整體社會的永續行動，並擴大綠領人才培訓量能。

經貿辦提到，面對當前全球經貿變局，台灣將與 APEC 成員攜手努力改善多邊貿易體制，並透過數位與淨零雙軸轉型共同邁向永續繁榮，彰顯台灣是可信賴且不可或缺的貿易夥伴。我國代表團也在場邊與 APEC 成員交流，就近期全球重要經貿事件交換意見，除持續向 CPTPP 成員爭取展開台灣加入 CPTPP 的程序外，並表達我國為提升供應鏈韌性之可信賴夥伴。此外，我國亦與美國舉行雙邊會談，就目前雙邊談判進展交換意見，並分享對深化台美經貿合作的期盼。