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廢核團體反對重啟核電 赴經濟部遞交連署書

中央社／ 台北16日電

立法院日前三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案。全國廢核行動平台今天到經濟部遞交反對老舊核電延役的連署書，呼籲經濟部勿背離非核政策。

全國廢核行動平台表示，在野黨推動並通過的「核子反應器設施管制法」第6條修正案，是企圖為重啟核電鋪路，引發社會各界疑慮。

全國廢核行動平台指出，重啟老舊核電不僅風險高、成本大，更破壞能源政策穩定性，重創政府施政公信力。立法院通過的「核子反應器設施管制法」第6條修法條文，內容並無實質強制力，且未經完整政策評估與社會討論，罔顧民主程序與公共安全。

全國廢核行動平台說，經濟部應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，經濟部不應輕率回應「依法行政」，更不應提送再運轉申請。

全國廢核行動平台呼籲經濟部，勿背離非核政策，勿使國家的能源政策倒退，經濟部應聚焦於核電除役後的安全管理、核廢料處置與能源轉型等當務之急。

全國廢核行動平台的連署書由經濟部派代表接受，連署書也附上民進黨立法院黨團、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及28名新北市議員共74份連署書。

核電 經濟部 連署書

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