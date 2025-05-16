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關稅議題 應材財務長：尚未觀察到客戶需求出現顯著變動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）發布2025年4月27日截止的2025會計年度第2季財務報告。

季營收71億美元，比去年同期增加7%，GAAP毛利率為49.1%，非GAAP毛利率為49.2%。GAAP營業淨利率為30.5%，非GAAP營業淨利率為30.7%。GAAP每股盈餘為2.63美元，非GAAP每股盈餘為2.39美元，均創下歷史新高；比去年同期分別增加28%和14%，本季的營運現金流量為15.7億美元，返還股東20億美元，包括16.7億美元的股票回購，和3.25億美元的股息。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示︰「應用材料公司憑藉著廣泛的技術實力與互連的產品組合，在2025年面臨大環境高度變動，持續表現強勁。高效能、節能的AI 運算仍是推動半導體創新的主要驅動力，應材正與客戶及合作夥伴緊密協作，加速實現產業藍圖。我們在市場中快速成長領域的關鍵技術轉折點上，具備絕佳優勢，是公司持續成長的堅實基礎。」

應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「應材在第2季財務表現強勁，營收較去年同期成長7%，每股盈餘創下新高，並提供股東近20億美元的分紅。儘管經濟與貿易環境多變，我們尚未觀察到客戶需求出現顯著變動；憑藉強健的全球供應鏈與多元化的製造布局，我們將能應對不斷變化的情勢。」

關稅

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