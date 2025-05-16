蔡英文：台英半導體、太空業合作成長 籲英挺台入 CPTPP

前總統蔡英文近日出訪歐洲，15日來到英國，除了發表演說，也與英國友台國會議員共進午餐會。蔡英文於午餐會致詞表示，台英雙邊除了加強貿易夥伴關係涵蓋的領域，科技領域尤其是半導體、太空業的合作也不斷成長，也希望英國能持續支持台灣加入CPTPP。

蔡英文訪歐行最後一站赴英國，日經亞洲特別報導，此舉凸顯台英關係持續深化，儘管並非正式行程，但具備象徵意義，甚至能為賴清德總統助攻。其英國行程包括英國國會演講暨台英國會小組（APPG）歡迎酒會、國會導覽、友台國會議員午餐會。

此行前接待蔡英文的友台國會議員約30人，分別為上議員：台英國會小組共同主席Lord Rogan、前衛生部副大臣Lord Bethell、前上議院議長Baroness D'Souza、首相對台貿易特使Lord Faulkner、上議院副議長Baroness Finlay、自民黨外交發言人Lord Purvis、上議院工黨黨鞭Lord Leong、Lord Rennard；下議員：前保守黨黨魁Ian Duncan Smith、下議院國際發展委員會主席Sarah Champion、工黨台友會主席Navendu Mishra。

蔡英文於午餐會致詞表示，能夠來到英國議會與台灣的真正朋友會面，她感到非常榮幸，再次表達對英國長期友誼的誠摯謝意，其支持對台灣人民意義重大，也是民主國家團結一致的證明。

蔡英文重申，英國下議院去年11月通過了一項有關台灣國際地位具有里程碑意義的議案。英國政府代表回應動議，首次表示，聯合國大會第2758號決議並未對台灣的地位作出單獨或額外的決定，不應被用來阻止台灣有意義地參與聯合國或更廣泛的國際體系。

她提到，眾所周知，世界衛生大會（WHO）將於下週召開。台灣一直願意且能夠與世界分享其公共衛生專業知識和經驗，但目前無法透過WHO實現這一目標。她認為，台灣應該要能夠參與WHO，不僅因為沒有人應該掉隊，也因為台灣可以為全球衛生網絡做出巨大貢獻。

蔡英文指出，就雙邊關係而言，近年來取得了長足進步。除了加強貿易夥伴關係安排所涵蓋的領域外，台英在科技領域的合作也不斷成長，特別是在半導體和太空領域。她也希望英國能持續支持台灣加入CPTPP，讓雙方的經濟關係更能蓬勃發展。

蔡英文表示，台灣致力於與英國及其他志同道合的夥伴，共同維護所珍視的民主價值和生活方式。這是一項迫切的任務，也已經能看到，在這個變革和不確定的時代，民主越來越受到威脅。在此，她要感謝英國一直以來對台海和平穩定的支持。