快訊

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

最終處置場設置無望 核三除役核廢料續放廠內以拖待變

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三除役後，核廢料最終處置場是嫌惡設施各處均反對，核廢料無處去只能暫存廠內，以拖待變。記者劉學聖／攝影
核三除役後，核廢料最終處置場是嫌惡設施各處均反對，核廢料無處去只能暫存廠內，以拖待變。記者劉學聖／攝影

朝野為了核三廠是否要延役吵翻天，但無論是否要延役，核三產生的放射性廢棄物都是無可迴避的問題。由於核廢料最終處置場是嫌惡設施，民眾敬謝不敏，核三廠核廢料無處去，只能暫存廠內，以拖待變。

一名不具名核能專家表示，世界各國為徹底解決放射性廢棄物問題，均致力推動「最終處置場」，國際間對危險度較高的高放射性廢棄物最終處置場，一致採行「深地質處置」，包括芬蘭、瑞典、法國等國都已有實質進展。

「台灣核電廠陸續除役後，放射性廢棄物在蓋好最終處置場前，恐怕還是只能放置廠內」，他說，由於國人對核廢料最終處理場這種嫌惡設施，仍無法接受設在自家旁，因此迄今僅通過低階放射物選址條例，高階放射物選址條例至今未見蹤影，要設立根本「依法無據」。

針對核電廠除役，核廢料仍繼續存放廠內情形，恆春鎮長尤史經認為，既然只能放在原處，希望台電能以最終處置場的待遇，給予地方相對的補償回饋。

核三廠產生的廢棄物分為高放射性燃料棒，及低放射性固化廢棄物、廢粒狀樹脂、廢過濾芯、底灰等。高階廢棄物會放置廠內燃料池降溫；低階廢棄物經固化濃縮後放置桶內。

據台電核三廠2023年度放射性廢棄物營運管理運轉年報顯示，至當年底，低放射性廢棄物總貯存量為9997桶，分置於廠內五處貯存區。另據核安會網站資料，高放射性燃料棒至今年4月10日共3785束。

廢棄物 核三廠 核廢料 核電廠

延伸閱讀

核三延役程序繁雜 卓榮泰：台電、核安會無法算出要多久

南投埔里水源地設掩埋場 地方組自救會抗爭到底

土方亂倒頻傳 桃園副市長：重大建設計畫缺乏環境管理配套

美拚售台小型核電廠 涉外人士：關鍵在有效解決核廢

相關新聞

核三廠2號機明晚12時停機 台灣進入無核化時代

核三廠將於明日除役，台灣將進入「無核化」時代。廠方表示，核三廠2號機運轉執照將於明日屆期，依法規要求必須於運轉執照屆期日...

核三終結轉型為恆春半島最大太陽光電場 鎮里長卻多挺延役

核三廠停役後，全廠進入25年除役期，也將轉型為恆春半島最大光電場，因涉及未來發電穩定性，藍白立委聯手在立法院通過核管法修...

龔明鑫：出口截至四月成長20% 今年有望達5,500億美元

行政院秘書長龔明鑫16日指出，國際越動盪，台灣的經濟表現越好，從目前的數據統計來看，如果特別條例與預算能順利，我國今年經...

美國關稅影響逾400人無薪假 比去年同期仍少2226人

勞動部16日公布最新無薪假統計，有148家廠商、2,664人實施無薪假；其中受到美國關稅影響實施無薪假，以製造業為主，有...

恆春三害？財政金雞母？ 核三與恆春人40年的愛惡交織

位於屏東恆春的核三廠二號機5月17日停止運轉，正式宣告台灣「無核化」時代來臨，核三廠始建於1978年，一號機組1984年...

最終處置場設置無望 核三除役核廢料續放廠內以拖待變

朝野為了核三廠是否要延役吵翻天，但無論是否要延役，核三產生的放射性廢棄物都是無可迴避的問題。由於核廢料最終處置場是嫌惡設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。