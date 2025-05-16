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最終處置場設置無望 核三除役核廢料續放廠內以拖待變
朝野為了核三廠是否要延役吵翻天，但無論是否要延役，核三產生的放射性廢棄物都是無可迴避的問題。由於核廢料最終處置場是嫌惡設施，民眾敬謝不敏，核三廠核廢料無處去，只能暫存廠內，以拖待變。
一名不具名核能專家表示，世界各國為徹底解決放射性廢棄物問題，均致力推動「最終處置場」，國際間對危險度較高的高放射性廢棄物最終處置場，一致採行「深地質處置」，包括芬蘭、瑞典、法國等國都已有實質進展。
「台灣核電廠陸續除役後，放射性廢棄物在蓋好最終處置場前，恐怕還是只能放置廠內」，他說，由於國人對核廢料最終處理場這種嫌惡設施，仍無法接受設在自家旁，因此迄今僅通過低階放射物選址條例，高階放射物選址條例至今未見蹤影，要設立根本「依法無據」。
針對核電廠除役，核廢料仍繼續存放廠內情形，恆春鎮長尤史經認為，既然只能放在原處，希望台電能以最終處置場的待遇，給予地方相對的補償回饋。
核三廠產生的廢棄物分為高放射性燃料棒，及低放射性固化廢棄物、廢粒狀樹脂、廢過濾芯、底灰等。高階廢棄物會放置廠內燃料池降溫；低階廢棄物經固化濃縮後放置桶內。
據台電核三廠2023年度放射性廢棄物營運管理運轉年報顯示，至當年底，低放射性廢棄物總貯存量為9997桶，分置於廠內五處貯存區。另據核安會網站資料，高放射性燃料棒至今年4月10日共3785束。
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