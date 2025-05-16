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鄭麗君揭關稅談判目標 重申台美半導體具高度互補關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國關稅談判，行政院副院長鄭麗君16日表示，目標只有一個，就是要談出最好結果，並對於半導體關稅，我方政府的意見書，已清楚表達台美雙方在半導體產業有高度互補關係，並強調台灣是美國在半導體與AI領域裡，最不可或缺、最可信賴的合作夥伴。

行政院今日舉辦執政週年媒體茶敘記者會，外界相當關注台美談判進展，鄭麗君指出，我方團隊持續努力在為下一回合實體盤判進行準備工作，談判小組的基本立場就是全力維護國家及產業利益、守護國民健康及糧食安全等原則，在這樣的前提下，目標只有一個，就是要談出最好結果，「什麼是最好的結果？我們希望下降關稅」。

鄭麗君說，也期待能化挑戰為機會，為國家利益及產業發展更有利的國際佈局，所以我方心中的談判路徑圖，就是希望從促進雙邊貿易平衡到建立互利互惠經貿體系，再進一步發展台美高科技戰略夥伴關係，為雙方產業創造機會，促進台美互利共榮，並同時有信心台灣透過擴大對美採購投資，促進雙邊貿易的平衡，同時也為雙方產業帶來機會。

另外，鄭麗君也再度強調，台美供應鏈已經是高度互補合作的夥伴關係，所以希望美方了解，台灣是美國必要不可或缺的高科技夥伴，期待未來透過促進雙方投資，不僅台灣擴大對美投資，也歡迎美國來台灣投資，深化台美彼此在半導體、AI、量子科技以及無人載具、機器人等，各方面的合作。

鄭麗君說，相信這樣的合作有助於美國再工業化的目標，支持美國成為世界AI中心；對台灣而言，也是經濟實力的擴展，也是有利的國際布局，台美雙方可以共創科技產業的榮景，這就是賴總統所說的「台灣+1」。透過台美強強聯手，打造高科技產業供應鏈，進一步實現總統所提的立足台灣、全球佈局、加強美國、行銷全世界的經濟願景。

除了對等關稅，有關美方根據貿易擴張法232條款，正在進行的半導體調查。我方也已經在5月7號提出了我方政府的意見書，明確表達台美雙方在半導體產業有高度互補關係，台灣是美國在半導體與 AI 領域中最不可或缺、最可信賴的合作夥伴。

鄭麗君說，如果美方對我相關產業再加徵關稅，反而會弱化我國產業赴美佈局的能力，增加供應鏈斷鏈的風險。其實這對美方要追求的目標，包括 AI 及高科技產業發展、背後的經濟安全與國家安全，反而會產生不利影響。因此，我方的主張，也都在這份意見書中加以闡述。

「相關我方的主張都在意見書裡面闡述。」鄭麗君強調，她很負責任跟大家報告，在談判過程中，必須說的、必須爭取的、必須維護的，已經明確表達，未來也會繼續努力。

半導體 美國 鄭麗君

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