龔明鑫：出口截至四月成長20% 今年有望達5,500億美元

行政院秘書長龔明鑫16日指出，國際越動盪，台灣的經濟表現越好，從目前的數據統計來看，如果特別條例與預算能順利，我國今年經濟成長率達到3%上沒問題，此外出口規模也有望刷新紀錄達到5,500億美元。

行政院16日召開執政週年記者會，會中龔明鑫提到，去年我國經濟成長率為居亞洲四小龍之首，雖然說今年也有面臨到關稅的挑戰，但根據以往經驗，國際局勢越動盪不安，台灣的經濟表現就越加亮眼，包括美中貿易戰、新冠疫情時期至今，台灣的經濟表現都相當良好，但如果有特別預算的幫助的話，今年一定可以超過3%。

龔明鑫也提到，在出口部分也持續在增加，去年創下歷史次高紀錄4,750億美元，今年如果按照前四個月已經成長20％，若是按照此速度來看，今年可望達到5,500億美元以上。

此外，對於行政院所提出的經發會成果，龔明鑫說，經發會分為三小組，在創新經濟部分，像是兆元投資國家發展案已推動民間參與公共建設逾81案，簽約金額1,116億餘元，國家融資保證已通過15案，永續發展債券已發行654億元；至於在亞洲資產管理中心上，今年完成台日跨境ETF，核准私銀15家，核准再生能源投資578億元；國家人才競爭力躍升方案則是截至今年3月已核發就業金卡1.3萬張，留用外國技術人員3.6萬人。

龔明鑫也提到，包容成長與均衡台灣是院長卓榮泰最重視的兩大議題，像是協助中小微企業，擴大社宅及學費補助，先前也提到要推出婚育宅落大補貼等，以及六大去產業及生活圈皆是政院的重點任務。

對於淨零減碳，龔明鑫說，我國總體減碳行動計劃預計2030年將帶動民間投資突破5兆元，並且同時開發多元綠能穩定成長，預估再生能源裝置容量成長至21.37GW（至2025年3月），預計2026年11月發電占比可達20%。

至於在創新AI經濟面向，龔明鑫說，將透過AI產業化，結合各領域的創新研發與產業應用，無人機產業今年產值破百億元，安控及資安產業將推升產值達千億元，AI、軟體等數位產業目標年產值破兆元。

展望未來，龔明鑫說，將有八大施政展望，包括催生全新運動部；均衡台灣六大區域產業及生活圈；亞洲資產管理中心+兆元投資國家發展方案；長照3.0；半導體、無人機、智慧機器人；國安17項策略；婚育宅；第三期溫室氣體階段管制目標。