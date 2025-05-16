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美國關稅影響 我再增16家製造業減班休息 影響400多名勞工

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
本期受美國關稅不確定因素影響，實施減班休息的廠商16家、約400多人。示意圖。路透
本期受美國關稅不確定因素影響，實施減班休息的廠商16家、約400多人。示意圖。路透

勞動部今公布最新減班休息數據，本期實施減班休息的事業單位148家，人數2664人，相較上期增加17家、398人。勞動部官員指出，經了解，本期受美國關稅不確定因素影響，實施減班休息的廠商16家、約400多人。

勞動部16日公布勞雇雙方協商實施減班休息事業單位計148家，實施人數2664人，較上期增加17家，人數增加398人。勞動部條平司專委侯松延說，本期主要實施減班休息以製造業為主，其中以金屬機電工業最多。

他進一步說，有一家小型機械設備製造業的廠商通報實施60幾人，另一家金屬製品製造業則通報實施50多人，原因都是訂單減少。資訊電子工業部分則有一家電子產品光學製造廠商實施20幾人，民生工業也有一家小型紡織業實施60多人。

侯松延說，製造業減班休息事業單位有增有減，有兩家小型機械設備廠商因訂單回穩，停止實施加起來80多人。至於批發零售、運輸倉儲業增幅則沒有太大變化。

而經地方政府了解，本期有16家事業單位實施減班休息的原因之一是美國關稅影響，總計400多人，以製造業居多，且新增實施占比較高。若加計上期，因關稅不確定因素而實施減班休息的家數來到19家、600多人。

侯松延表示，雖近兩期實施減班休息家數、人數呈增加趨勢，但相較去年同期數據，家數少102家、人數減少2226人，勞動市場還是比較平穩，勞動部也會密切關注後續變化。

勞動部 關稅

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