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美中互降關稅推升國際油價 下週汽油估漲2至4角

中央社／ 台北16日電

美中互降貿易關稅，加上挪威油商宣布暫停北極巴倫支海油田生產，國際油價應聲上漲，預估19日凌晨零時起，每公升汽油調漲新台幣0.2至0.4元，每公升柴油調漲0.6至0.7元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3至26.5元、95無鉛汽油每公升27.8元至28元、98無鉛汽油每公升29.8元至30元、超級柴油每公升25.1元到25.2元。

累算至5月15日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為65.07美元，較上週62.26美元上漲2.81美元。本週新台幣兌美元匯率為30.311元，較上週30.266元貶值0.045元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.7元，柴油調漲0.7元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，每公升汽油預估調漲0.2至0.4元，每公升柴油估調漲0.6至0.7元。台灣中油將於18日中午12時正式公布實際調整金額。

國際油價 新台幣

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