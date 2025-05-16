美國關稅影響逾400人無薪假 比去年同期仍少2226人

勞動部16日公布最新無薪假統計，有148家廠商、2,664人實施無薪假；其中受到美國關稅影響實施無薪假，以製造業為主，有16家、約400多人。儘管本期與上一期相比增加17家、398人，不過本期跟去年同期相較減少了102家、2226人，顯示儘管受美國關稅影響，實施無薪假情形仍相對平穩。

根據勞動部統計，本期無薪假有148家廠商、2,664人。1日公布實施家數為131家、2,266人。相較上一期，本次家數增加17家，人數增加398人，主要集中在製造業為主。多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

統計資料顯示，製造業有98家、2,266實施無薪假，較上期增加12家、347人，其中三大製造業—金屬機電工業、化學工業、民生工業實施家數、人數都增加，僅資訊電子工業家數維持不變、小幅增加49人。

勞動布條平司專委侯松延受訪時說明，實施無薪假的原因，主要是訂單減少。製造業之中的金屬機電工業，一家小型機械設備製造有60多人無薪假；另一家從事金屬製品製造業，通報57人實施無薪假。資訊電子工業之中，從事電子產品光學製品有一家通報實施27人。民生工業有一家小型紡織業，60多人無薪假，增加人數較明顯。

侯松延表示，無薪假減少的情況也是有，製造業之中的小型機械設備製造業減幅較多，有一家約減少60幾人，另一家減少將近30人。資訊電子工業之中減少無薪假的，一家從事小型其他製造業，大約減少70幾人。至於其他包括批發、零售、運輸、倉儲等等的相關業別，都是微幅增減的狀況，比較沒有特別明顯的趨勢。整體而言，無薪假隨著景氣發展有互為增減的狀況。

外界關注美國關稅是否影響無薪假增加，侯松延說，根據資料，這次通報有受到美國關稅影響實施無薪假的，有16家廠商，人數大約400多人，主要以製造業為主。美國關稅政策目前存在比較高度不確定性，勞動部請地方政府在受理、通報的時候，要去了解通報無薪假的考量因素。

侯松延指出，儘管無薪假有受到美國關稅政策影響，不過也可以觀察到，這一期跟去年同期相比是減少的，去年同期無薪假家數250家、大約4,890人；本期跟去年同期相較，家數減少了102家，人數減少2226人，看起來相對平穩。

侯松延表示，勞動部會持續密切檢測，也請地方政府審慎把關。有通報無薪假的部分，勞動部都會主動聯繫，透過訪視提供「充電再出發訓練計劃、僱用安定措施」等，持續掌握各地勞工狀況，提供相關協助。

勞動部長洪申翰近日受訪時說，目前無薪假廠商以製造業居多，整體無薪假人數比去年同期來得少，但仍會持續密切監測。勞動部會主動聯繫業者，提供政策資源與協助，確保就業市場穩定。面對勞動條件與產業需求變化，勞動部以保障本國勞工權益為優先，並推動制度改革與協商機制，打造更合理、永續的勞動環境。