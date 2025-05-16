鄭麗君：台美雙方於 APEC 場邊會談 共盼近期再展開磋商

行政院16日於520就職周年茶敘，會中行政院副院長鄭麗君指出，台美雙方都期待能夠進一步深化經貿合作，並強調談判並沒有觸及匯率的議題，雙方都非常認可經濟安全的重要性，包括洗產地出口管制、投資審查，我方也明確表達已經強化防堵違規轉運相關措施，經過這些對話都讓雙方有信心，未來能夠開展更進一步的經貿合作，經上次談判，雙方也都表達，期待近期能夠持續的進行磋商。

鄭麗君指出，去年11月院長卓榮泰就請他來主持台美經貿工作小組，同時提出列入了特別條例的產業支持方案草案，接下來更重要的任務，對美的關稅的談判，但談判不是我個人，而是整個政府團隊，他也想向大家報告，在4月底在我國已經在華府進行為期兩天的首輪實體談判，那顯見台灣是首批的談判國家之一。

鄭麗君說，雙方的溝通良好，均認為進行具有建設性的1個對話，那談判觸及關稅、非關稅、貿易障礙、經濟安全，以及在互惠互利的基礎上，雙方都期待能夠進一步深化台美未來經貿的合作，但也要再度說明談判過程並沒有觸及匯率的議題，雙方也都非常認可經濟安全的重要性，那包括洗產地、出口管制、投資審查，我方也明確表達已經強化了防堵違規轉運相關措施，包含事前預防、事中嚴查跟事後嚴罰的三道的防線，也對關鍵技術進行有效的、安全管理，避免關鍵技術外流。

鄭麗君也說，相信透過這些對話，都能讓雙方有信心，未來能夠開展更進一步的經貿合作，在上一回合的談判中雙方也都表達，期待近期能夠持續的進行磋商，那我方近日也和美方保持零時差聯繫語溝通。

鄭麗君也透露，行政院政務委員楊珍妮今日未出席是因為他代表我國赴南韓參加APEC貿易首長會議，楊珍妮在南韓也和美國貿易代表葛里爾進行雙邊會談，昨天的會談進行的氣氛友好、融洽，雙方再度的肯定4月底我方團隊與美方在華府所進行的首輪的實體的這個談判，並期待再次分享了對未來台美經貿合作的期盼，以及近期再持續展開磋商的期待。