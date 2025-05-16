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美中共識＋下半年降息預期 雙利多撐美股溫和軟著陸

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美中談判出現實質進展，帶動美股大漲，S&P 500指數甚至今年來正式由黑翻紅。保德信指出，美中達成多項共識，包括互相降低部分商品的關稅，並計劃進一步開放市場，對於全球經濟的穩定和發展具有重要影響，此外，會談成功有助於緩解貿易戰帶來的緊張局勢，進一步穩定金融市場、增強投資者信心，也為美國經濟注入強心針。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美中雙方同意降低部分商品關稅，有利減少企業成本，促進貿易流動，而進一步開放市場，將為美國企業提供更多商機。

事實上，IMF在4月出具的報告表示，受到全球貿易緊張迅速升溫衝擊，2025年全球經濟成長預測從3.3％大幅下修至2.8％，美國今年GDP成長預測更是從2.7%遭下調至1.8％，不過隨各國陸續出現談判進展，美國經濟可望維持溫和成長軟著陸。

彭子芸指出，根據最新FactSet統計，已公布財報的標普成分股企業中，有76%財報表現超出市場預期，經歷4月關稅政策與季財報的數據表現，今年美國企業盈餘預估仍有9%以上的成長。

其中，科技、醫療、通訊服務表現最為亮眼。除了財報表現仍佳，另外值得注意的是美股投資價值再浮現，第2季以來的股市波動，使得美股未來1年的前瞻本益比已回到5年均值附近，從估值來看更顯合理。

至於聯準會動向方面，彭子芸分析，目前經濟活動穩健擴張，5月聯準會維持利率不變，而市場針對降息機率，仍高度預期下半年會再次降息，預期今年降息幅度將有3碼的可能性，「預防性降息」有望成為市場流動性的支撐。

彭子芸認為，從美股指數位階來看，S&P 500指數及那斯達克指數皆已回補4月2日對等關稅缺口，隨著美股站回年線之上，更反映了目前正式扭轉空方格局，看好美股企業在全球產業的龍頭地位，除了科技產業受惠於AI趨勢持續發展外，包括醫療、消費、基礎建設產業亦可持續分批進場布局。

美國經濟 美股 財報

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