富蘭克林投顧：美中關稅談判進展有利風險性資產續揚

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰休兵90天進行談判，期間兩國互課關稅稅率大幅調降超出市場預期，此外媒體指出川普團隊已設定一份約20個美國貿易夥伴的優先談判清單，涵蓋亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲等國家，被視為川普政府試圖制定可複製的談判樣板，便於快速推動並完成更多雙邊協議，預期關稅談判進展有利風險性資產續揚。

富蘭克林證券投顧表示，投資人應密切關注美國貿易協議細節及其對經濟和企業獲利的影響，樂觀中仍應保留風險意識。著眼川普關稅政策不確定性讓美國例外論面臨挑戰，國際資金有望回流歐亞尋找機會，可採取全球化布局掌握資金輪動，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，印度股市短線因地緣政治衝突的震盪無礙其長期多頭格局，空手者可留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5~10%資金承接，提高投組多樣性。

美中貿易談判之前即進行調查的5月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者悲觀情緒有所降溫，有淨59%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，4月則有淨82%的受訪者如此預期，為該調查史上最悲觀的數據。僅1%的受訪經理人認為經濟可能衰退，對比上個月為42%，經濟軟著陸預期回歸普遍共識，61%的經理人如此預期。此外，30%經理人預期未來一年的全球通膨將攀升，較上月顯著下滑，46%的經理人預期聯準會今年度可能將降息二碼、25%認為將有三碼降息空間。

在資產配置方面，全球股票的配置從4月的淨17%減碼回升至淨13%減碼，其中美股配置由淨36%減碼進一步下降至淨38%減碼，對於歐股配置則由淨22%加碼攀升至淨35%加碼，反應經理人對於美元的配置為淨17%減碼，為19年來低點。對於債券的配置比重則下降，由上個月的淨17%加碼轉為淨1%的減碼。

在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，在擁擠交易方面，「做多黃金」連續兩個月霸榜最擁擠交易。

依據彭博資訊，4月美銀美林經理人調查於5月2至8日進行，對管理4,580億美元資產的174位經理人進行調查。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，目前美國經濟情況良好，經濟成長仍屬堅韌，失業率處於歷史低檔，通膨也處降溫軌道儘管略有停滯，一些大型科技公司評價水準已明顯修正，投資吸引力提升，目前為投資組合中新的投資焦點，此外，民生消費等防禦性較強的領域則是不確定時期的避風港，未來可能難以期待像過去幾年的高回報環境，在高波動、潛在低回報時期，不完全依賴資本增值，而是尋求像高股利股有較穩定收入與表現的標的，是投資人不錯的選擇。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，儘管預期違約率將自歷史低檔攀升，但仍將低於長期均值，因為企業在進入關稅引發的不確定性與市場波動前，基本面體質處於非常強勁的位置，目前也仍普遍具有強勁的信用狀況與健康的流動性，而由政策變化導致成長面的恐慌並不是對於償債能力的恐慌，經過幾次的市場洗禮後，目前體質較弱的企業在非投資等級債市中已明顯減少。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人克雷格•卡麥隆表示，美國川普政府政策引發的地緣政治情勢變化，提供歐洲國家增加國防支出的誘因，德國近期推動的5000億歐元一籃子計畫(約佔德國2023年GDP的11%)，其中1000億歐元將專門用於氣候資金，其餘資金將聚焦在「民防、交通、醫院、能源、教育、科學、研發、照護和數位化」。我們認為德國的專案基礎設施基金朝正確的方向邁出了一步，預期將成為經濟成長和投資者信心的積極催化劑。此外，當前的地緣政治情勢讓歐盟兩大經濟體-法國和德國在許多關鍵問題上比過往更加團結，再加上美國的貿易威脅和俄羅斯的侵略，有助讓歐洲團結以抵禦共同風險，包括英國和挪威在內的非歐盟國家在內，將有助於改善並加速決策。我們認為，投資人不應低估歐洲的轉變，因為這些轉變可能為歐洲經濟成長加速和股市強健表現奠定基礎。