台擬採購阿拉斯加天然氣 許毓仁籲：建立印太能源通道

美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）日前表示，台灣未來擬向阿拉斯加採購600萬噸的天然氣，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁呼籲說，台、日、韓應建立印太能源安全通道 (Indo-Pacific energy security corridor) ，確保第一島鏈的重要性和區域安全。

阿拉斯加州現階段希望與日、韓、台等國合作，投資價值約440億美元的「阿拉斯加液化天然氣管線計畫」；台灣已承諾向阿拉斯加購買600萬噸的天然氣，約占該管線計畫年產能的3成。

許毓仁日前與國際經濟合作協會董事長呂桔成中油公司代表座談，許毓仁指出，中油公司在座談中表示，希望由美國協調日本和南韓合作，加速阿拉斯加液化天然氣管線計畫的進度。

許毓仁則提出台日韓三方能建立印太能源安全通道，從阿拉斯加連結台、日、韓，透過天然氣管線溝通開發接收站，鞏固第一島鏈的核心位置和區域安全。

許毓仁表示，台灣目前主要向中東卡達採購天然氣，每年約有225艘的天然氣運輸船從菲律賓南中國海以及馬六甲海峽由南往北運送到台灣；許毓仁表示，在台灣只有13天的儲能能源的情況之下，如果台海遭到封鎖，天然氣禁運將是一大問題。

許毓仁說，這也關切到日本和南韓的生存；許毓仁說，阿拉斯加的戰略位置極為重要，美國目前也在當地重點投資和開發軍事要塞和部署，透過能源安全的合作，台灣不但可以與鄰近盟友國家建立能源安全網，也可以避開中國大陸在南海對於能源運輸可能產生的威脅。