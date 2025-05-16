以貌取人！63.4%企業因此後悔 逾八成願意嘗試「盲聘」

根據yes123求職網16日發布的最新調查顯示，有40.6%的企業坦言，曾經以求職者「履歷照片的長相」，當成面試邀約與否的篩選機制還有28.8%的公司表示，曾經在面試求職者時「以貌取人」；結果求職者錄取到職後，這些企業因此後悔過的比例，竟然也高達了63.4%。

若以「資方角度」來看，針對「職場升遷」與「長相」的關聯性：仍有26.3%的企業坦言，「覺得兩者有關聯性」；不過高達73.7%的企業卻表示，「覺得兩者沒有關聯性」。

同時再詢問企業方面，願不願意嘗試不看「履歷照片」，只看能力、態度的「盲聘」(Blind Hiring)方式：其中「願意嘗試」的，佔了84.6%；但「不願意嘗試」的，也佔15.4%。

若願意嘗試「盲聘」方式，主要考量求職者的工作「能力」，在可複選狀況下，前五名依序有：「解決問題能力」(80.6%)、「獨立作業能力」(78.5%)、「溝通協調能力」(75.2%)，以及「危機處理能力」(48.9%)、「業務開發能力」(33.5%)。

如果資方在盲聘時，考量求職者的工作「態度」，在可複選狀況下，前五名又依序為：「責任感」(85.6%)、「配合度」(83.9%)、「穩定度」(77.9%)，以及「抗壓性」(40.2%)、「學習意願」(36.7%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，想要消除這種不公平的職場「顏值」文化，就是提高「盲聘」的比例！想判斷求職者能否適任，避免僱用後又後悔，評比應首重工作能力與態度，然後觀察過往職場經歷與專案表現；不光是長相，甚至連畢業學校、性別、年齡通通不列入篩選考量。

楊宗斌並呼籲資方，無論外表容貌如何，每個人在求職面試時，都應該被尊重與公平對待。當勞雇雙方皆尊重與自己想法、外貌，甚至立場不同的人，才有可能懂得欣賞每個人的工作能力、優點，並打造友善的職場環境。

上述「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」，是於2025年4月30日到5月13日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,224份，其中男性603份，女性621份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。