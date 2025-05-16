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六大產業領頭揚 僅公用事業全期間翻正

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國關稅政策轉彎，標普500指數逐步修復今年關稅戰跌幅，率先標普500指數翻紅的六大產業包括：工業、金融業、公用事業、必需消費、原物料，及不動產等，公用事業唯一近一年各期間全數守住正報酬。第一金投信指出，公用事業股受關稅戰及經濟成長放緩影響有限，加上產業回流美國帶動基建需求上揚等，挹注公用事業營收，市況多變中，發揮下檔防禦力，同時展現反彈修復力，宜納入投資組合長期配置。

Bloomberg數據顯示，2025年以來標普500指數跌幅收斂至-1%，同期間包括工業、金融業、公用事業及必需消費已見上漲逾4%；若以近一年各期間表現觀察，公用事業更是唯一能在今年以來、3個月、6個月與1年全數守住正報酬產業，逆勢挺住4月份關稅戰震撼，順勢搭上5月份震盪趨緩的修復行情，正受惠於強勁的基建投資與公用事業需求。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，以製造業回流美國為例，可望增加電力需求，以及電網升級需求等，將為公用事業帶來更高的收入；為支持製造業的回流亦增加基礎設施，可能需要對基礎設施進行大量投資，交通建設、水利及天然氣管道的增加，都會為公共事業公司帶來新的收入及建設項目，帶來正面成長循環。

此外，公用事業持續受惠AI基礎建設推展，關稅政策變化中AI基礎建設可望持續推展，即使面對通膨揚升、經濟衰退疑慮，全年AI建設支出仍維持正成長，Morgan Stanley報告指出，今年全球11大雲端業者資本支出年成長率可達40%，AI基建推展支撐相關產業近一年股價穩住正報酬表現。

公用事業鎖定內需市場為主的特性，受到各國政府特許保護，提供稅收減免或補貼，訂價具備通膨轉嫁機制，使得公司營收及現金流維持較高穩定度。林志映強調，今年市況動盪，公用事業等防禦類股，有穩定的現金流入與民生必需的剛性需求，經濟波動影響小，股價波動亦較低，納入投資組合配置，不只展現防禦價值，也有助於降低投資組合風險，強化資產穩健度。

六大產業今年率先翻紅(資料來源：Bloomberg)
六大產業今年率先翻紅(資料來源：Bloomberg)

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