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國邑L608獲歐盟孤兒藥資格正面意見 有助加速全球上市

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國邑*（6875）重訊公告，開發中新藥L608獲歐盟藥品管理局孤兒藥委員會孤兒藥資格正面意見。國邑指出，公司接獲法規顧問通知歐盟藥品管理局孤兒藥委員會（Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) - EMA）對於開發中新藥L608歐盟EMA孤兒藥資格 (Orphan Drug Designation；ODD)提出正面意見，用於治療系統性硬化症 (Systemic Sclerosis；SSc)。

L608已於112年12月獲得美國FDA認定「孤兒藥」的資格，現再行獲得歐盟EMA的認定，未來將可獲得美國與歐盟主管機關給予更多的行政協助、加速審查以及新藥上市後7年與10年市場專屬期（market exclusivity）等優惠措施，有助於加快在全球上市的速度。

國邑總經理甘霈日前於法說中表示，今年兩大新劑型新藥都將有進展，一是積極推進吸入新藥L608的二個臨床試驗、完成L608歐盟臨床開發諮詢；二是生產及供應L606臨床試驗用藥及專用霧化器、打造藥械組合新藥的韌性供應鏈，以及依授權夥伴的藥證策略與臨床進程收取L606的開發里程金。

歐盟 美國

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