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打炒房預售買氣冷！這1區微商辦逆勢翻紅 獨霸台中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市七期重劃區不但豪宅林立，商辦預售市場更是獨霸台中。記者趙容萱／攝影
台中市七期重劃區不但豪宅林立，商辦預售市場更是獨霸台中。記者趙容萱／攝影

政府打炒房，住宅預售市場買氣冷，台灣房屋根據實登，台中今年第1季商辦預售市場，總交易件數占比達較去年同期上升5%，買氣穩健，且七期交易占比逾7成，獨霸台中的商辦市場，低於35坪交易約占72%，呈現微型商辦崛起的趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，政府打炒房政策鎖定住宅，商用不動產影響較輕，預售商辦交易量未如住宅市場大起大落；經濟部數據顯示，2024年台中公司家數近12.1萬家，五年來成長逾1.6萬家，增幅超過15%，商辦需求與日俱增，買氣較住宅市場平穩，交易占比顯著提高。

台灣房屋根據實登，台中商辦預售今年第1季Q1交易共96筆，較去年同期的102筆減少，但總交易件數占比6.6%，較去年同期上升了5%，若後續還有交易案件陸續登錄，件數及占比可望提高，因此從占比來看，台中商辦在預售屋市場吹冷風的大環境下，買氣表現相對穩健。

今年Q1台中預售商辦的交易分布，以七期最集中，台中96筆預售商辦交易，逾7成位於七期，可說是獨霸台中的商辦市場；坪數方面，今年Q1預售商辦交易的面積明顯縮水，總面積低於35坪的交易有近70筆，比例約72%，相當於每四筆就有三筆是中小型辦公室，呈現微型商辦崛起的趨勢。

台灣房屋集團七期單元特許加盟店店東陳裕方表示，七期匯集行政、商業、產經、文教機能，近中科、台中產業園區、精科等產業聚落，又有國道1號、台74線、捷運的便利交通，在廠區管理、商務洽公都享地利優勢，成為企業設立據點首選，商辦交易也更加熱絡。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年產業生態受疫情影響，自媒體、SOHO族、直播帶貨等微型企業崛起，預售新案也積極拓展工作室類型的小坪數市場，促使微型商辦的交易躍居主流。

炒房 買氣

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