大同參與政府標案停權3年事由曝光！公司：將提救濟

經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導

大同（2371）15日晚間召開重大訊息說明會，宣布當天接獲行政院公共工程委員會申訴審議判斷書駁回其申訴，將因違反《政府採購法》第101條第1項第6款規定，遭停權3年並刊登在政府採購公報上，根據公共工程委員會官網公布資料，該標案連同大同在內有3家業者共同投標，對此大同表示將提起行政救濟維護權益。

大同指出兩項標案分別為2009年承接內政部移民署「外網安全節能終端設備購置案」，以及2010年承接「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」。

行政院公共工程委員會官網已把大同申訴的「政府採購申訴審議判斷結果」公告，「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」申訴駁回判斷理由，提到該標案總金額7.2788億元，由大同股份有限公司、神通電腦股份有限公司、凌網科技股份有限公司3家共同參與投標。

根據採購法規範，共同投標廠商任一家主辦事項（分工負責業務）金額不得低於20%，但該案遭舉發比例不實，其中一家負擔工程金額比例比申報低。

大同聲明該停權處分將影響大同集團電力事業群投標公共標案權利。根據大同集團公布的2024年年報資料，全年合併營收總額為474.77億元，包含5大事業群：電力及新能源事業、資訊系統整合事業、消費電子事業、不動產事業、電子代工事業，營收主力來自電力資訊與新能源部門，該部門全年營收達230.03億元，占總體營收比重48%，為集團最主要的收入來源。

緊隨其後的是電子代工部門，營收為179.74億元，占比38%，消費電子部門貢獻營收48.34億元，占比10%，主要包括大同家電等核心品牌銷售。不動產部門則帶來13.80億元，占比3%，主要反映房產開發、資產活化相關收益。其他事業部門則為2.87億元，占比1%，涵蓋系統整合、維運服務等非核心業務。

大同表示，移民署處分違反比例原則，審議結果有違誤，將於法定期間內提出行政救濟，以維護本公司及股東權益。

大同也強調，此停權處分僅影響電力事業群投標公共領域權利，台灣公共標案金額約占電力事業群總營收50%，會加強民營業務拓展及大力發展海外市場與轉投資業務，目前營運及財務一切正常。

根據行政院公共工程委員會判斷書指出，依投標須知第49點：「投標廠商之基本資格：投標廠商須符合與採購標的相關登記項目所需之電腦軟體及硬體（如資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、電腦設備安裝業、資訊軟體零售業等）相關服務者，可單獨投標，並檢附下列文件（如為共同投標者，應另檢附經公證或認證之共同投標協議書正本1份，相關注意事項請詳閱本須知第50條規定。）：…。」第50點第2款：「本採購依採購法第25條規定，允許5家以內之廠商共同投標，其應注意事項如下：…(二)共同投標廠商各成員主辦事項之金額，於其共同投標協議書之比率不得低於20%。」

該標案押標金額度為3,863萬元，於2010年9月30日決標予共同投標的申訴廠商大同公司、神通公司及凌網公司。

大同 營收

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