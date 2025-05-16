撥補台電 工商團體喊話

國內八大工商團體昨（15）日發表聯合聲明，呼籲朝野各黨派支持1,000億元撥補台電預算，藉以穩定電價、減輕產業負擔、避免民生物價波動，協助企業度過當前挑戰。

包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電機電子公會、工業協進會、工商企業聯合會等八大工商團體共同聲明指出，考量我國產業這幾年剛度過疫情衝擊，目前遭逢美國高關稅及匯率急遽動盪，造成外銷產業嚴重打擊，台灣沒有內耗本錢，應共同為國家發展、人民福祉努力。

商總理事長許舒博另外指出，面對包括關稅、匯率等國際局勢轉變，對國內造成重大衝擊，擔憂夏季電價到來，會影響產業發展與民生用電，建議朝野不要因政治爭鬥，對產業民生有所衝擊，才提出呼籲，希望讓台電穩定供電。

對於先前多次撥補，台電仍調漲電價，許舒博也說，希望撥補後電價能夠穩定，更要採用多元發電方式，不要太多干預，否則將來仍須撥補，台電還是沒有救。

八大工商團體聲明指出，呼籲朝野各黨派支持1,000億元撥補台電預算，因為撐住台電，就是穩定電價。共同支持才能照顧民生、撐住產業，以避免預算未能撥補時，影響產業發展。物價波動對街邊小吃店、麵攤、小商家，影響民生甚大，朝野共同合作，以人民福祉為依歸。

行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院在特別條例撥補台電1,000億元，希望穩健台電財務，平穩物價，希望朝野共同支持，讓台電穩健營運。

至於未來電價調整，李慧芝表示，電價尊重電價審議委員會專業決議，而電價審議委員會由獨立專家組成，定期在每年4月、9月召開，不過也有制度，若有重大因素可隨時召開。