高用電業者 明年起碳盤查

環境部長彭啓明昨（15）日表示，2026年起，高用電、高耗能產業應每年盤查，涵蓋用電量高的服務業、百貨量販業、連鎖超商超市、旅館業、電信業、醫學中心、大專院校、運輸業與中小型製造業等，合計約460多家，預計6月將公布盤查指引，由各部會展開輔導，但不需繳交碳費。

氣候變遷署長蔡玲儀強調，預計6月會公布盤查指引，這次涵蓋範圍不只是製造業，包括服務業、百貨公司、購物中心、量販店業、運輸業、醫學中心與大專院校等。

據環境部最新統計，「用電量高」主要門檻為全公司達到每年排碳1萬噸或單一場所5,000噸以上，若分別從產業別來看，資訊服務業有六家，百貨公司、購物中心或量販店業約有42家，大專院校約49家，鐵路及捷運運輸七家。

連鎖便利商店與超市約有八家，電信業約有三家；旅館業約有20家，汽車運輸業約有37家；醫學中心有23家；製造業則是以每年排碳1萬噸，約有266家。

彭啓明強調「不會麻煩」申報平台直接嫁接用電資料；「不用委外」以工商憑證抓取資料，再加上公布指引訓練協助；「不用查驗」，展開盤查目的是為了瞭解用電狀況與排放量，但還不需繳交碳費。