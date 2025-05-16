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關稅戰效應 碳費可打兩折 自主減量計畫申請期限延長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部宣布，今年自主減量計畫申請延長兩個月。聯合報系資料照
環境部宣布，今年自主減量計畫申請延長兩個月。聯合報系資料照

環境部長彭啓明昨（15）日表示，考量產業國際競爭力及碳定價造成額外的衍生風險，擬放寬高碳洩漏風險認定，納入包括突發經貿事件導致虧損、碳費占毛利達一定比率、面對國際商品傾銷風險等三大類別。

簡而言之，受對等關稅衝擊產業，可望符合高碳洩漏風險規定，碳費可打兩折；另環境部也宣布，今年自主減量計畫申請延長兩個月。

高碳洩漏風險認定
高碳洩漏風險認定

環境部昨日舉行「AI 520部部向前行」施政周年記者會，彭啓明宣布，為協助排碳大戶因應美國對等關稅不確定因素，參考財政部做法，提供企業自主減量計畫申請期限可展延兩個月，並協助「先登記申請、後補充資料」方式，保留優惠費率資格。

碳費制度今年上路，首波徵收對象約260家企業（共480廠），若排碳大戶都提出自主減量計畫，推估2030年最多可減碳37百萬公噸。據環境部統計，有高達近九成企業有意願申請自主減量計畫，截至5月中旬，共受理51件申請案，其中有40家選擇優惠費率每噸100元、11家選擇每噸50元。

環境部與經濟部正密切討論高碳洩漏風險認定，彭啓明表示，目前將分兩大層次，第一層次將依照「行業別認定」，主要參考國際作法訂定高碳洩漏風險行業別，如鋼鐵業、水泥業、石化業等，經審查後可適用至2030年。

第二層次則考量產業國際競爭力，碳定價造成額外的衍生風險，包括突發經貿事件導致毛利率為負值、碳費徵收總額占營業毛利比率達一定程度以上，或面臨國際商品傾銷風險者，採取每年提交申請，審查後適用該年度。

也就是說，今年企業若受美國對等關稅衝擊，導致虧損，明年可提出自主減量計畫、申請適用高碳洩漏風險係數，通過審查後，可以將碳費計算的碳排放量直接打兩折。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，之所以訂出第二層次，主要考量國內企業若因高額碳費而影響經營，導致其他國外企業趁隙進入，也是另一種高碳洩漏風險，因此鼓勵經營受到影響的企業，可申請取得高碳洩漏風險折扣適用資格，以避免弱化產業國際競爭力。

據了解，確切的高碳洩漏風險產業名單仍在持續與經濟部討論，正在確認最後細節，將於近期公布。

經濟部 美國 關稅

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