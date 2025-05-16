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APEC示警 亞太出口恐放緩

經濟日報／ 編譯陳律安、記者余弦妙／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）15日示警，受美國發動關稅戰影響，占全球半數貿易量的亞太地區，今年出口成長恐大幅放緩，逼近零成長水準。

路透報導，APEC的分析報告預期，今年亞太地區的出口可能僅成長0.4%，遠低於去年的5.7%；該組織也將亞太區域今年經濟成長預期從3.3%下修至2.6%。

APEC聲明指出：「受累於外部需求減弱，成員國貿易成長恐大幅滑落，特別是體現在製造業與消費品領域；而貨品貿易的不確定性，也進一步對服務貿易造成壓力。」

APEC貿易部長會議目前在南韓濟州島舉行，南韓產業通商資源部表示，美國貿易代表葛里爾15日已和中國商務部副部長李成鋼在場邊展開雙邊會談，延續先前日內瓦會談的成果，致力於緩解貿易緊張局勢。

據了解，台灣方面是由行政院經貿辦總談判代表楊珍妮代表出席APEC貿易部長會議。

美國財政部長貝森特同日也在卡達表示，美國和中國在建立工作關係方面已邁出「非常重要的一步」。他說，美中雙方有許多事情要談，但可望在未來90天內取得許多成果。

南韓也與美方積極展開對話，試圖軟化美國總統川普的關稅立場。雙邊低層級會談於14日展開，15日由產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教接手，16日則由資源部部長安德根親自上陣。

APEC 南韓 美國

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