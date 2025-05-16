主計長：經濟成長保3 有困難 28日將彙整數據重新估算

美國對等關稅政策衝擊全球景氣，行政院主計總處主計長陳淑姿昨（15）日表示，今年第1季雖出現急單拉貨，使經濟成長率預測值向上提高，但將美國關稅因素納入考慮後，她坦言，今年經濟成長率「要保3是有點困難。」

立法院財政委員會昨日處理財政部、審計部、主計總處主管預算凍結書面報告。主計總處日前發布今年第1季經濟成長率概估上修至5.37％，若各季預測不變，全年經濟成長率可望上修至3.6％，但民進黨立委李坤城質詢時質疑，預估基礎是否有問題。

近年經濟成長率

陳淑姿回應，今年第1季有些急單效應，導致經濟成長率向上走，主要受到美國對等關稅原先4月實施，第1季出現拉貨急單，而由於對等關稅急煞，目前暫緩實施，急單效果有可能也在第2季出現，主計總處預計在28日邀集專家學者提供相關數據重新估算。

李坤城表示，主計總處日前擔心「保2都有問題」，但對等關稅暫緩實施，前兩季可望見到企業急單效應，這樣是否讓主計長有信心「保3」？

陳淑姿分析，最近看到世界各國針對關稅與美國協調結果都還不錯，若是在這樣的情況下，對等關稅不會影響很大，但台灣除了關稅因素外，也要防堵洗產地，在各種需考慮因素影響下，接下來會邀集專家學者討論，如果依目前關稅整體情況，「保3是有點困難」。

主計總處4月底公布，今年第1季經濟成長率概估為5.37%，若第2季至第4季經濟成長率維持2月預測數，全年經濟成長率將上修至3.6%，較前次預測高出0.46個百分點。

另外，去年稅收超徵3,000多億，朝野立委也相當關心今年稅收情況，擔心受到對等關稅衝擊而經濟衰退，導致稅收不如以往、甚至無法達標。

財政部長莊翠雲解釋，截至今年4月為止，全國稅收數較去年同期減少85億，主要因為證交稅受到交易日均量低於原先預估，實際日均量約3,900億，但其他稅收變動不大。

她認為，今年也許還是有機會達標，主要要看5月、6月大宗所得稅徵收情況，截至11日為止，綜所稅已經有252萬戶完成申報、約占四成，但今年稅收即便超過預算數，也不會超過很多。