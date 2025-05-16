輝達台灣總部 傳落腳北士科

輝達台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金控十四日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長魏寶生簽署備忘錄並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，新光人壽對此表示不予置評。

針對台灣總部是否定案落腳北士科，昨至截稿為止輝達尚未回應。

據傳，此案從去年十月開始洽談，T17及T18總面積高達五公頃，符合輝達總部用地需求，且位於台北市，滿足輝達執行長黃仁勳所說的員工希望在台北市上班，未來北士科也有捷運站預定地，交通便利，且電力使用無虞。