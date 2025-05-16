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完成理監事會改選 二代接班 電電公會世代交替

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

電電公會昨天完成理監事會改選，原理事長李詩欽卸任，會中選出鴻海集團董事長劉揚偉接任理事長，三位副理事長分別由金仁寶集團許介立、大亞集團沈尚弘、正崴集團胡惠森當選，二代接班梯隊正式浮上檯面。

電電公會會員家數截至去年底已突破三○○五家，總員工人數高達九十二點七萬人，換算會員企業的資本額共計二點一一兆元，公司市值更超越廿五兆元大關，約占集中市場總市值七十五兆元的三分之一。

值得一提的是，原任理事長、英業達前董事長李詩欽屆滿卸任後，英業達的一席常務理事改由現任英業達董事長葉力誠接替。五十五歲的葉力誠是英業達創辦人葉國一的次子，二○二三年六月接任英業達董事長，此次出線，與上屆接棒、本屆續任電電公會副理事長的許介立相似，他是曾任電電公會理事長的許勝雄之子，顯示電電公會新的經營團隊，正階段性完成世代交替。

新團隊中，除了新任理事長劉揚偉、副理事長沈尚弘外，能源界重量級的森崴能源總經理胡惠森也當選副理事長，代表能源電力對於未來ＡＩ及資通訊發展的重要性。

新的二代接班人，包括華城電機總經理許逸德、憶聲電子董事長彭亭玉、固緯電子副總經理林心怡、環隆科技副總經理歐仁傑、台灣松下電器董事長洪裕鈞等，連同此次新任理事的台達電總經理劉佳容、東元電機董事長利明献，以及今年四月甫退休的台積電資深副總林錦坤續任。

劉揚偉 李詩欽 英業達

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