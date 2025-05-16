聽新聞
0:00 / 0:00

接掌電電公會 劉揚偉：打造科技園區日不落國

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

電電公會昨舉行第廿七屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉指出，未來將朝三方向努力，第一是打造「台灣科技園區日不落國」，將這一波經濟變局對台灣的危機變轉機；第二是ＡＩ平台化策略打造全新產業生態系；第三是秉持分享、合作、共榮的理念，與「跟我們合作的國家」一起合作。

劉揚偉透露，接下來的計畫是帶領會員廠商前往其他國家開拓市場，包括墨西哥、印度、歐洲的波蘭、中東的沙烏地阿拉伯等，目的是在當地打造屬於台灣的科技園區，預計六月前往歐洲、七月到印度，九月或十月前往墨西哥、美洲，具體行程仍需與理監事們開會、討論後決定。

他表示，電電公會現有三千多家會員廠商，涵蓋資通訊、半導體、家電、重電等十六類，員工人數高達九十二點七萬人，本業與上下游出口產值，占台灣出口總產值過半，具備巨大貢獻，是台灣成為科技王國重要關鍵。

劉揚偉指出，電電公會是國內重要產業機構，也具備國際知名度，他這次出任理事長最重要的原因，是當前全球經貿變局正衝擊台灣中小企業，「電電公會共有兩千多家中小企業，都有良好技術和產品，但是在這一波變局和關稅下營運困難，這是他們需要被幫助的地方；大型企業包括鴻海也必須作出適當調整，希望透過公會和大家分享、合作，一起共度難關」。

他說，未來趨勢將朝「區域製造」前進，各區域國家領導人在政治安定後的下一步，就是謀求經濟繁榮，但若各國都尋求經濟繁榮，世界工廠就不太可能實現，因此區域製造將成趨勢，每個區域都需要建立完整的全球布局，以大帶小，讓中小企業跟著大企業走到全球，而鴻海具備相當經驗可和大家分享。

劉揚偉表示，因應ＡＩ浪潮，也要用平台策略打造生態系，讓中小企業有更多參與空間，提升ＡＩ產業價值。

AI 劉揚偉 鴻海

延伸閱讀

鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

鴻海董座劉揚偉接電電公會理事長 誓言打造「台灣科技園區日不落國」

康舒董座許介立：台廠在德州有大商機 建議攜手打群架

影／穩懋陳進財：台灣是「讓美國再次偉大」最大助力、幫手

相關新聞

接掌電電公會 劉揚偉：打造科技園區日不落國

電電公會昨舉行第廿七屆第一次會員代表大會，並改選理監事，經會員選舉後由鴻海董事長劉揚偉擔任新任理事長。劉揚偉指出，未來將...

輝達台灣總部 傳落腳北士科

輝達台灣總部傳有望落腳北士科T17、T18，新光金控十四日代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長...

完成理監事會改選 二代接班 電電公會世代交替

電電公會昨天完成理監事會改選，原理事長李詩欽卸任，會中選出鴻海集團董事長劉揚偉接任理事長，三位副理事長分別由金仁寶集團許...

台積電2奈米 下半年大量產

台積電先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，隨著全球ＡＩ應用與高效能運算（ＨＰＣ）需求快速擴張，台積電持續加快製程升級與...

台積：今年半導體產值年增10%

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強表示，ＡＩ伺服器發展仍將向全球蔓延，川普政府帶領美國公司在中東進行ＡＩ大建設，就是最大...

水泥公會張剛綸：政府課徵進口水泥反傾銷稅動作太慢

越南低價水泥進口台灣的反傾銷調查，月前傳出政府正進行終判調查，預期7月公告終判。台灣區水泥公會理事長張剛綸15日指出，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。