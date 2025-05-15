金手24 點石成金！第24屆台中市金手獎報名開跑

「第24屆台中市金手獎」自5月15日起至6月20日止受理報名，台中市工商發展投資策進會表示，歡迎台中市符合參選資格的中小企業製造業踴躍報名，一同傳承台中製造業的黑手精神，展現產業創新與卓越實力。

台中市長盧秀燕盛讚「台中市金手獎」為台灣經濟類的奧斯卡獎。作為全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，金手獎自2002年創立以來，歷經23年的淬鍊，已成為台中在地產業的標竿與榮譽象徵，不僅表彰經營穩健、表現卓越的企業，更促進產業間的交流與成長，彰顯台中製造業的堅實群聚動能與國際競爭力。

工策會總幹事黃于珊強調，金手獎得獎企業皆具備極強的韌性與調適能力，在疫情爆發期間展現出優異的危機處理與營運彈性，面對中美貿易戰、供應鏈重組等全球重大衝擊，亦能迅速應變、化危機為轉機。

得獎企業不僅在逆境中求生存，更在變化中找機會，體現出中小企業堅韌不拔的精神，相信得獎企業歷經挑戰與磨練，未來將持續在國際舞台發光發熱。

黃于珊指出，本屆金手獎以「金手24 點石成金」為主題，寓意在快速變動的時代，企業透過創新與努力，將平凡化為非凡，點石成金。台中近年來吸引眾多指標性企業投資，投資金額屢創新高，顯示出台中製造業的蓬勃發展與無限潛力，盼能挖掘更多隱形冠軍，與在地企業攜手共創輝煌未來。

另外，工策會14日於經濟部大甲幼獅產業園區服務中心辦理說明會，邀請歷屆得獎廠商分享申請資料準備的關鍵秘訣與獲獎的寶貴經驗。

其中，得獎企業二代也分享加入「台中市金手獎得獎廠商協進會」後，獲得更多企業交流的機會，涵蓋跨業合作、專家講座、家族傳承等；此外，亦參與許多公益活動，包括結合環境保護與社區關懷的公益音樂會、「海好友你」淨灘行動等，不僅促進企業間的創新與凝聚力，更透過社會參與展現企業責任，攜手為台中創造更美好的未來。

工策會說明，「第24屆台中市金手獎」選拔由產、官、學、研各界專家組成專業評審團，依據整體管理制度、研發與創新、行銷、人力發展及永續經營五大面向進行嚴謹評比。