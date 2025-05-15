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金管會改版地震險 7月起紅單屋可理賠最高20萬臨時住宿費

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為強化地震受災戶安置需求，金管會15日宣布，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，從現行僅限房屋達「全損」才能申請，放寬至震後被張貼紅單的危險建築也可申請，每件最高20萬元，保費維持每年1,350元不變。

金管會是在2022年開辦住宅地震險，承保房屋全倒、不堪居住「全損」時，保戶可申請理賠最高150萬元房屋重置費、及20萬元臨時住宿費。

但實務上，如去年0403花蓮地震，今年0121嘉義地震後，部分房屋主結構受損並被地方政府張貼紅單禁止居住，卻因未達到「全損」標準無法獲得理賠，影響災民即時安置。

經地震基金評估後，在不影響危險承擔總額，增加保費費率兩大前提下，金管會決議擴大臨時住宿費範圍，只要震後、遭地方政府依內政部標準評定為「危險建物」並張貼紅色標誌時，受災保戶即可申請臨時住宿費。

每一房屋（保險標的物）可申請10萬元臨時住宿費，若同一保單內重複事故，最高給付上限為20萬元。

金管會預告修正《住宅地震保險危險分散機制實施辦法》，從7月1日起擴大地震險「臨時住宿費」給付範圍，納入震後被張貼紅單的危險建築也可申請，但不溯及既往。

換言之，需在7月1日起，發生地震而被張貼紅單的房子，才能獲得理賠。

「紅單房屋」可申請理賠臨時住宿費，為何不乾脆也納入房屋損害的理賠？保險局副局長蔡火炎解釋，若把紅單房屋納入理賠範圍，在目前費率下無法承擔，因此僅先提供臨時住宿費，但不賠償房屋損失。

至於擴大給付紅單房屋臨時住宿費理賠金，是否會影響產險業財務？蔡火炎說，地震基金以損失機率、損失幅度，並經費率模型試算後，仍在產險業可承擔範圍也不會調高民眾保費。

據金管會4月底統計，全國地震險投保率39%，高於日本三成投保率。去年花蓮地震理賠4.58億元，今年嘉義地震則理賠926萬元。

地震險 理賠 金管會

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