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談投資美國議題 康舒許介立：台廠對德州興趣非常高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

電電公會15日舉行第27屆第一次會員代表大會，電電公會副理事長暨康舒（6282）董事長許介立受訪時，談及投資美國議題，他認為，德州從地理位置、稅務政策等層面來看，都有很好的優勢，適合台廠發展，台廠對德州的興趣也非常高。

許介立指出，德州距離墨西哥較近，有利台廠供應鏈布局，最終組裝可以在德州進行，其他供應鏈可以由墨西哥廠區支援。

許介立說，也因德州是相對適合台商在美國發展的地方，所以理事長先前也親自帶隊到德州，訪問了三個城市，後續應該會看到更多台廠持續在德州投資。

針對關稅議題，許介立表示，關稅對全球供應鏈產生很大的影響，目前關稅還未定案，感謝政府持續與美國溝通，不過台商在全球布局做得很完善，待關稅塵埃落定後，可望提出較好的對策，持續發揮重要影響力。

工總副理事長暨穩懋（3105）董事長陳進財則表示，台灣被認為是讓「美國再次偉大」的重要助手，具備全球最完整的產業供應鏈，有助美國發展半導體、AI或工業自動化等領域，透過政府談判團隊與美方溝通，美國已逐漸理解台灣的價值，雙方合作趨勢正持續發展。

鈺創（5351）董事長盧超群也說，美國對半導體產品課徵關稅，影響最大的會是美國本身，預期美國政府因此多方考量，遲遲還未有定案，也讓產業界有更多時間思考對策。

談及新台幣升值的影響，許介立認為，台灣以出口為導向，還是希望盡量不要有太多匯率波動，造成整體產業失去競爭力。

對於穩定供電議題，許介立表示，台灣若要持續發展製造業，供電穩定性非常重要，雖然現在積極發展再生能源，但各國也都在嘗試發展核能或其他更潔淨的能源，這是台灣應該考量的，畢竟台灣是資源相對匱乏的地區。

陳進財則認為，核電不應該被排除在能源政策之外，雖然台灣持續發展綠電，但也希望政府慎重考慮核電，對穩定供電及電網韌性應該有幫助。

供電 美國 關稅

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