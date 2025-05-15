國發會通過首都圈黃金廊帶 雙北產業優勢擴至基宜

國發會今天委員會議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」、「中部精密智慧新核心推動方案」，其中的首都圈方案，目的是將北部產業能量向外擴及基隆、宜蘭，尤其高鐵東延宜蘭後，可望壯大宜蘭科學園區，助攻軟體業發展。

國發會今天召開第129次委員會議，審議通過行政院交議、經濟部陳報的首都圈黃金廊帶推動方案及中部精密智慧新核心推動方案，審議意見將陳報行政院核定；行政院核定後，經濟部將對外公告方案細節。

首都圈黃金廊帶推動方案方面，國發會國土區域離島發展處處長黃文彥說明，雙北作為首都圈，產業發展已經達到成熟程度，希望產業效應可以往外擴至基隆及宜蘭，並讓既有的零星產業升級。

黃文彥指出，基隆黃金河谷廊帶從五堵、七堵延伸至基隆港，此處現在多是貨櫃業者，希望在方案推動下，將南港軟體園區的優勢外溢，讓基隆黃金河谷廊帶帶動貨櫃業升級為智慧物流。

宜蘭部分，黃文彥表示，宜蘭現在已經有科學園區，但發展受交通條件限制，如今高鐵有東延宜蘭計畫，搭配區段徵收，屆時南港搭高鐵到宜蘭僅約20分鐘，妥善規劃的話，有助於活絡地方。

國發會說明，首都圈黃金廊帶推動方案是以雙北為核心，驅動基隆及宜蘭地區發展，可實現產業鏈的區域擴散效應，並與桃竹苗大矽谷連結，穩固北台灣高科技產業的領先地位，首都圈也將成為串聯台灣東西部經濟走廊的關鍵樞紐，帶動全台產業轉型。

而中部精密智慧新核心推動方案，國發會表示，此方案希望協助產業轉型再升級，除了原有精密機械產業優勢，更進一步引領中部區域產業朝向光通訊、光產業、綠色產業、智慧農業等多元發展。