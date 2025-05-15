快訊

明天繼續烤番薯！高溫上看36度 周末雷雨擴大「3地區」須留意

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」

國發會通過首都圈黃金廊帶 雙北產業優勢擴至基宜

中央社／ 台北15日電

國發會今天委員會議通過「首都圈黃金廊帶推動方案」、「中部精密智慧新核心推動方案」，其中的首都圈方案，目的是將北部產業能量向外擴及基隆、宜蘭，尤其高鐵東延宜蘭後，可望壯大宜蘭科學園區，助攻軟體業發展。

國發會今天召開第129次委員會議，審議通過行政院交議、經濟部陳報的首都圈黃金廊帶推動方案及中部精密智慧新核心推動方案，審議意見將陳報行政院核定；行政院核定後，經濟部將對外公告方案細節。

首都圈黃金廊帶推動方案方面，國發會國土區域離島發展處處長黃文彥說明，雙北作為首都圈，產業發展已經達到成熟程度，希望產業效應可以往外擴至基隆及宜蘭，並讓既有的零星產業升級。

黃文彥指出，基隆黃金河谷廊帶從五堵、七堵延伸至基隆港，此處現在多是貨櫃業者，希望在方案推動下，將南港軟體園區的優勢外溢，讓基隆黃金河谷廊帶帶動貨櫃業升級為智慧物流。

宜蘭部分，黃文彥表示，宜蘭現在已經有科學園區，但發展受交通條件限制，如今高鐵有東延宜蘭計畫，搭配區段徵收，屆時南港搭高鐵到宜蘭僅約20分鐘，妥善規劃的話，有助於活絡地方。

國發會說明，首都圈黃金廊帶推動方案是以雙北為核心，驅動基隆及宜蘭地區發展，可實現產業鏈的區域擴散效應，並與桃竹苗大矽谷連結，穩固北台灣高科技產業的領先地位，首都圈也將成為串聯台灣東西部經濟走廊的關鍵樞紐，帶動全台產業轉型。

而中部精密智慧新核心推動方案，國發會表示，此方案希望協助產業轉型再升級，除了原有精密機械產業優勢，更進一步引領中部區域產業朝向光通訊、光產業、綠色產業、智慧農業等多元發展。

國發會 經濟部 高鐵

延伸閱讀

黃仁勳來台掀「仁來瘋」宜縣議員促縣府爭取輝達研發中心進駐

地方創生精選130項商品迎端午 下半年拚接軌企業

大陸「錸金」冒充黃金 假金飾3兩得手40萬...食髓知味再詐遭逮

藍勸進代理縣長林茂盛參選宜蘭縣長 喊話想參選的人快表態

相關新聞

水泥公會張剛綸：政府課徵進口水泥反傾銷稅動作太慢

越南低價水泥進口台灣的反傾銷調查，月前傳出政府正進行終判調查，預期7月公告終判。台灣區水泥公會理事長張剛綸15日指出，政...

財政部：國安基金未與元永雄公司合作 民眾勿受騙

國安基金今天表示，近期某網站刊登報導，國安基金首度與民間投資機構元永雄公司展開策略性合作，聯手推動「守護之橋」合作計畫等...

1-4月對外投資成長逾1成 對中國大陸投資劇減6成

經濟部投審會統計今年1至4月核准整體來台投資情形，件數共計648件，投資金額為29.28億美元；核准整體對外投資件數30...

地震頻傳 金管會：被貼紅單的危樓補助10萬元臨時住宿費

金管會今日宣布，因應台灣震災頻繁，但很多建築物雖有損毀，卻未達全損，因此得不到理賠付，因此，研議修正「住宅地震保險危險分...

《危老條例》修法新進度 國土署長：明年提出修法版本

內政部15日舉辦「向國人報告：內政部的每一天」周年記者會，針對《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）修正草案進...

康舒董座許介立：台廠在德州有大商機 建議攜手打群架

電電公會副理事長暨康舒（6282）董事長許介立15日指出，台廠在全球市場上仍具有強大競爭力，特別是在政府與產業的協作下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。