創造高薪就業 國發會通過中部精密智慧新核心推動方案

國發會15日委員會議審議通過「中部精密智慧新核心推動方案」一案，國發會表示，中部地區為我國精密機械等傳統製造業的核心聚落外，更是我國西部科技走廊的重要樞紐，此方案將強化精密機械產業外等產業優勢，為中部創造高薪就業機會。

國發會指出，今審議通過的「中部精密智慧新核心推動方案」，由行政院交議，經濟部陳報，審議意見將陳報行政院核定。

國發會表示，政府將透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「國家精密智慧中心」等三大策略，加速培育中部新核心產業，並透過十大生活配套措施加強基礎建設，藉由產業與生活品質同步升級，打造中部新未來。

國發會指出，過去中部地區發展規劃多以台中市為核心思維，但此方案經濟部整合跨部會資源，未來亦將同時提升彰化、南投、雲林的競爭優勢，以平衡城鄉發展，朝多核心、多元發展的架構進行規劃。

此外，國發會還提到，政府亦積極推動十大生活配套措施與基礎建設，完善中部生活機能。包括供水、供電、居住社宅、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物、淨零廢棄物、人才人力培育等，全方位提升地方生活品質 。

國發會強調，「中部精密智慧新核心推動方案」後續經濟部將攜手中彰投雲地方政府，共同提升中部區域發展，透過產業升級再造與提升生活品質，同時將推動農業智慧化，協助產業轉型再升級，引領中部區域產業朝向光通訊、光產業、綠色產業、智慧農業等多元發展，逐步達成均衡台灣的政策目標。