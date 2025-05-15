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水泥公會張剛綸：政府課徵進口水泥反傾銷稅動作太慢

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
水泥公會理事長張剛綸。記者謝柏宏／攝影
水泥公會理事長張剛綸。記者謝柏宏／攝影

越南低價水泥進口台灣的反傾銷調查，月前傳出政府正進行終判調查，預期7月公告終判。台灣區水泥公會理事長張剛綸15日指出，政府動作太慢，進口水泥低價傾銷越來越嚴重，至今已占國內水泥市場近三成，每噸水泥比台廠業者產品便宜600元，已造成國內水泥產業的生存困難。

此外，張剛綸也指出，政府對國產水泥業者提出課徵碳費的要求至今毫不手軟，但對進口水泥至今並未提出任何方案，業者呼籲政府應推動「台版CBAM」的要求，至今進度緩慢。

張剛綸指出，財政部已對越南進口水泥做出傾銷事實，並提出16至23％的臨時稅課徵，接下來還要持續進行終判前的損害調查、最終調查，並還要舉行聽證會，原先已定7月中旬做出終判。但最近傳出，因美國總統川普對等關稅等事，對越南進口水泥反傾銷終判將延期。

台灣區水泥公會統計，進口水泥占台灣水泥消耗量逐年上升，自2013年的11.26％，增加到2023年的24.83％；2024年進口水泥量已達350萬噸，占國內總消費數量的26％。張剛綸說，今年以來已接近三成。

據了解，目前進口水泥離岸價（FOB）報價，國內水泥與進口水泥價差約每噸600元。張剛綸指出，若加上政府將對台廠課徵碳費， 兩者價差可能高達900元。張剛綸呼籲政府，應加快做出終判、課徵反傾銷稅，給國內水泥產業一個生存空間。

張剛綸指出，一個國家的水泥產業是基礎工業必需品、且被視為國防工業。在景氣下行，人均水泥消費下滑、國內水泥市場需求萎縮下，越南水泥產能過剩以低價競爭搶占市場，如果不能遏止讓越南水泥繼續以低價傾銷增加出口到台灣，就會逐漸對台灣水泥產業造成嚴重衝擊，甚至整個產業都會面臨生存危機。

反傾銷稅 越南

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