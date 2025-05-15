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首部電力工程微短劇 《電力風暴》揭秘幕後英雄故事

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者，日前在南部正式開機，預計在6月上旬首播與廣大觀眾見面。圖／獨角獸玖比拾陸MCN機構提供
微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者，日前在南部正式開機，預計在6月上旬首播與廣大觀眾見面。圖／獨角獸玖比拾陸MCN機構提供

手機追劇正夯，在各社群平台中短劇市場受到年輕族群的歡迎與追捧，尤其是「職人日常」等貼近生活、展現專業精神的內容更是吸引許多人觀看。全台首部以「科技廠電力工程」為主題的微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者，日前在南部正式開機，預計在6月上旬透過TikTok等數位平台向全球觀眾首播與廣大觀眾見面！

《電力風暴》透過電影級的製作規格與鏡頭語言，深入淺出呈現科技大廠背後精密複雜的電力系統及維護工作。劇中將聚焦電力工程技術人員面對高壓、高規格挑戰時展現的專業、智慧與團隊合作，揭示這些「幕後英雄」如何在嚴苛的環境下確保科技巨擘的穩定運作，創新產業知識影視化，打破大眾對傳統工程產業的刻板印象。劇中邀請知名網紅比熊擔任統籌，結合實力派演員與跨界網紅，包括超級接班人冠軍斯辰擔綱男主角，剛推出單曲的歌手楊楊出演女主角，共同打造引人入勝的職人故事，並透過在地實景拍攝與專業細節呈現，創造具備真實感與戲劇張力的內容，不僅是一部微短劇作品，更是台灣高科技產業鏈中關鍵技術領域自我推廣、人才招募及突破傳統行銷模式的創新嘗試。

微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者邀請知名網紅參與演出。圖／獨角獸玖比拾陸MCN機構提供
微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者邀請知名網紅參與演出。圖／獨角獸玖比拾陸MCN機構提供

網紅 觀眾 風暴

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