首部電力工程微短劇 《電力風暴》揭秘幕後英雄故事
手機追劇正夯，在各社群平台中短劇市場受到年輕族群的歡迎與追捧，尤其是「職人日常」等貼近生活、展現專業精神的內容更是吸引許多人觀看。全台首部以「科技廠電力工程」為主題的微短劇《電力風暴》第一季：晶片背後的守護者，日前在南部正式開機，預計在6月上旬透過TikTok等數位平台向全球觀眾首播與廣大觀眾見面！
《電力風暴》透過電影級的製作規格與鏡頭語言，深入淺出呈現科技大廠背後精密複雜的電力系統及維護工作。劇中將聚焦電力工程技術人員面對高壓、高規格挑戰時展現的專業、智慧與團隊合作，揭示這些「幕後英雄」如何在嚴苛的環境下確保科技巨擘的穩定運作，創新產業知識影視化，打破大眾對傳統工程產業的刻板印象。劇中邀請知名網紅比熊擔任統籌，結合實力派演員與跨界網紅，包括超級接班人冠軍斯辰擔綱男主角，剛推出單曲的歌手楊楊出演女主角，共同打造引人入勝的職人故事，並透過在地實景拍攝與專業細節呈現，創造具備真實感與戲劇張力的內容，不僅是一部微短劇作品，更是台灣高科技產業鏈中關鍵技術領域自我推廣、人才招募及突破傳統行銷模式的創新嘗試。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言