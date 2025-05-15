卓榮泰：產業須根留台灣 用台灣Plus精神向外發展

行政院長卓榮泰今天出席電電公會理事長交接典禮表示，產業與政府需要站在同樣高度的理念上，把產業最根本的核心留在台灣，讓台灣在國際的連結當中，能夠用台灣Plus的精神向外發展。

他提到，在新任理事長帶領下，希望會員廠商的產業成功，代表國家會更強，世界會更重視台灣，也代表台灣在地緣政治上會得到更大、更多的安全保障。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）今天舉行第27屆第1次會員代表大會，改選理監事，已擔任6年理事長的李詩欽卸任，由鴻海董事長劉揚偉接任理事長。

李詩欽表示，過去2屆理監事會在推動人工智慧（AI）應用、永續發展、深化國際鏈結等方面均有顯著成果，尤其在產業政策建言、全球布局與產官學合作等層面，展現出積極作為與產業影響力。

卓榮泰致詞指出，台灣產業的韌性來自公私部門、民間產業與政府部會的緊密合作，產業與政府需共同努力推動產業發展。電電公會的會員廠商總員工人數92萬人，可以形容是百萬大軍，在歷任理事長的帶領下，為國內產業與國際交流做出極大貢獻，並與政府保持良好溝通，提升台灣在全球產業中的地位。

他說，美國總統川普4月3日提出新關稅政策後，行政院於48小時內提出880億元的產業支持方案，隨後增加至930億元，其中很重要一環是不會遺漏中小企業，因為越大的企業擁有越高的自我調適能力，中小企業面對這種衝擊，更需要政府大力支持。

卓榮泰也感謝包括電電公會在內的8大工商團體發出聯合聲明，呼籲各黨派支持1000億撥補台電預算，這將減少台電利息支出、促進經營順暢，有助於平穩電價及物價、照顧民生。

卓榮泰承諾，未來經濟部及各部會將與產業保持最佳聯繫，並與電電公會合作舉辦更多產業聆聽之旅，讓各行各業了解政府政策與措施，同時聆聽產業對政策執行的建議，逐步改善政策執行速度與周延性。